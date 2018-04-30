雅居樂(03383-HK)欲籌60億港元貸款 調高付息以吸引銀行參貸

雅居樂集團(03383-HK)正在市場籌集一筆等值60億港元(7.65億美元)銀團貸款，支付的利息為這家中國地產商近五年來最高。

盡管近期雅居樂債信評級獲得調升，但該公司仍增加付息以吸引態度謹慎的銀行參貸。

「許多銀行對地產商的放貸已經接近極限，有些銀行則是停止批準這類貸款，」香港一名資深銀行業人士表示，「在需求方面，還是有很多地產商前來洽詢，我們變得比較精挑細選。」

雅居樂的四年期分期攤還貸款，利息較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼395個基點，最高綜合收益520個基點，平均期限為3.4年。這是雅居樂為離岸銀團貸款所提供的最豐厚的定價，也是2013年來所有地產商支付利息最高的貸款。2013年時旭輝控股為一筆貸款支付最高綜合收益667個基點。

雅居樂評級近來獲評級機構調升，但仍出現這樣的情況。穆迪4月6日將該公司信用評級從Ba3上調至Ba2；標普3月26日則將該公司評級從BB-上調至BB。

「我們幾乎無法再放出更多房地產貸款，因為我們對該行業的曝險已逼近上限。此外，我們也擔心它們的高負債及緊繃的現金流。」雅居樂目前貸款行的另一名銀行家說。

**接連籌資**

雅居樂近幾個月接連籌資。自2月底發行初始分派率為6.875%的優先永續資本證券，籌募3億美元後，又完成兩筆各1億美元籌資。

去年11月，該公司與10家銀行簽定35.19億港元三年期定期貸款，最高綜合收益為473個基點，貸款利率更是較香港銀行同業拆息(Hibor)大幅加碼。

三個月Hibor周五觸及2008年以來最高的1.58%。

除了雅居樂，還有碧桂園、龍光地產、龍湖地產和越秀地產等其他九家中國房地產開發商今年亦涉足離岸貸款市場，總計籌資48.84億美元，大多數資金為港元。

債券市場也同樣擁擠，大量債券供應推動收益率擴大。

4月16日當周，有十幾家中國開發商在離岸市場發行約50億美元債券，這些開發商中很多是發行高收益率債券的。由於發行規模大，其中一些公司被迫提供30-50個基點的溢價來吸引投資者。

由於房地產開發商今年稍晚面臨一波債務再融資，因此再融資壓力下的發債供應不大可能放緩。

根據湯森路透LPC數據，中國房地產企業有約99.6億美元離岸貸款在今年下半年到期。

穆迪的數據顯示，從現在起到明年3月底，該公司出具評級的中國房地產開發商中，有160億美元離岸債券和411億美元在岸票據將到期或可賣回。

「被評級開發商進入離岸債券市場的渠道仍然開放，這將有助於緩解一些開發商在岸融資的需求，盡管成本較高，」穆迪在4月23日的一份報告中稱。

標準普爾在同一天的報告中警告說，「在大量債務即將到期之際，再融資風險正在上升」，因為中國當局正在關閉開發商的其它融資渠道，包括信托貸款。

為了配合政府遏制房價上漲的努力，中國的銀行業者正在減少房地產貸款在新發放貸款中的比例，同時也放慢了這類貸款的審批和發放。

此外，中國人民銀行也一直在指引銀行間借款成本上升，作為去杠桿努力的一部分。結果，貸款定價處於上漲之勢，就連大型國有企業和信譽極好的借款人現在支付的利率也高達中國人民銀行基準利率的100%，而兩年前則為80%。

標普的分析顯示，中國大型開發商的平均在岸借款成本自2016年以來上漲了約200個基點。對於較小開發商來說，上漲幅度更大。

(路透香港4月30日)

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