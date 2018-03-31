〈房產〉3月全台房市成交量回溫 較去年同期成長

春節前壓抑的買氣在 3 月遞延出籠，連鎖房仲業統計，3 月全台成交量較 1 月成長約 19-20%，其中住商機構統計的成交量成長 20.8%，較去年同月成長 7.4%，而永慶房屋統計則是較 1 月成長 16%，較去年同月成長 2%。

由永慶房屋區域統計來看，與 1 月相比，台北市交易量成長 16%，新北增加 15%，桃園量增 32%，新竹縣市成長 35%、台中成長 15%，台南與高雄則分別成長 9% 與 10%。而全台交易量則較 1 月成長 16%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，1、2 月是房市傳統淡季，年前為了辦年貨準備過年，看屋、購屋意願降低，房市交易量通常較低迷，過完年才開始進行購屋計畫與行動，今年 2 月適逢農曆春節，加上 228 假期，交易天數大減，影響交易量表現，3 月交易量較 2 月增加是必然的走勢，如與農曆年前完整交易天數的 1 月相比，較能看出交易熱度變化，今年 3 月交易量較 1 月成長 16%，年增 2%，顯示開春以來房市氣勢仍持續上揚，預估 4 月交易量還有小幅成長的空間。

依永慶房屋研展中心統計，與去年 3 月相比，全台七都 3 月房市交易量表現，北市交易量增 4%，新北增加 7%，桃園交易量成長 1%，新竹縣市量增 4%、台中成長 3%，台南增加 1%，高雄持平。

住商機構統計全台交易狀況，與今年 1 月相比，全台量增 20.8%，整體交易狀況轉熱，和去年 3 月相比，量增也達 7.4%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，今年 1 月天氣不佳，影響買氣，加上農曆春節將至，影響買方購屋意願，三月份搭配建商 329 檔期話題，中古買氣也被帶動，加上買方也感受價格修正逐漸打底，購屋意願明顯增加。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，經歷多年盤整，除了零星因為資金需求、或取得成本低的待售屋可以有大幅讓利空間外，議價空間已達到極限，雖然買方期待跌價，但在低利環境下並不容易出現快速的走跌局面，如何取得共識促成交易，將會是今年最大的考驗。