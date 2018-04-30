鋼鋁關稅「最後期限」還有24小時：全世界都在看川普「敢不敢」來真的

美東時間 5 月 1 日凌晨 12 點 01 分（台北時間當天中午 12 點 01 分），美國對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷和巴西等經濟體的鋼鋁關稅臨時豁免將會過期。

作為美國的親密盟友，這些出現在豁免名單上的國家及地區占據了美國鋼鐵進口總量近半。如果川普決定繼續向它們徵收高額關稅，此舉或將擾亂全球市場，並使國際供應鏈陷入不確定性。但是，距離最後期限僅剩不到 24 小時，下一步究竟怎麼走，白宮內部似乎還在舉棋不定。

Axios 分析稱，負責自由貿易的高官，如美國財長姆努欽和白宮首席經濟顧問庫德洛，均希望延長豁免期限，為談判提供更多時間，並防止美股及全球股市出現恐慌情緒。而強硬如美國貿易顧問納瓦羅，仍舊高舉關稅大旗，並堅信「川普總統在捍衛美國人民的利益」。

不過，由於最終決定權仍落在川普手中，白宮的做法尚不明確。上述媒體援引政府人士稱，已達成協議的國家名單將於本周公布，但該人士並未直言有哪些國家「上榜」，原因或是川普尚未作出決定。

彭博社也有報導稱，美國商務部長羅斯在接受採訪時透露，川普計劃對部分國家延長關稅豁免期，但並非所有國家都能「獲此殊榮」。他表示，這一決定將在 5 月 1 日的最後期限之前宣布。

上周五，羅斯就曾指出，在鋼鋁關稅上，美方尋求對貿易夥伴設置進口配額，「我們要求所有人，不想要關稅那就配額。」

但一位曾與幾個試圖獲得豁免的國家進行磋商的知情人士曾告知 Axios，各國普遍感到困惑，川普政府直至目前也沒有給出明確的、能夠獲得豁免的方法指引。

此前曾有歐盟官員稱，羅斯與歐盟貿易委員 Cecilia Malmström 已進行數次談話，試圖達成協議避免關稅，但目前仍無明顯進展。

《紐約時報》則援引德國政府的一份聲明稱，德、法、英三國領導人——默克爾、馬克龍和特雷莎 · 梅在進行通話後已經一致同意，如果美國朝歐盟落下關稅大棒，「歐盟應做好準備在多邊貿易體制框架內堅決捍衛己方利益。」

事到如今，Axios 認為，此事不外乎有兩個結果：

若川普延長臨時豁免期，那就與外界此前預測的一樣：先威脅採取極端行動，後採取溫和的中間路線；

但若川普沒有這麼做，並向歐盟徵收高額關稅，川普身上「不可預測性」的威力便顯現出來了。

『新聞來源／華爾街見聞』