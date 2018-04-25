印度放話：如果不能豁免 將在WTO申訴美國鋼鋁關稅

路透和彭博相繼援引印度官員消息稱，如果美國不能豁免印度於加徵鋼鋁關稅，印度將在 WTO 提起貿易爭端訴訟。

印度是全球第九大鋼鐵出口國，但美國不是印度鋼鐵的主要市場。截至去年第三季的數據顯示，印度出口到美國的鋼鐵，約占印度鋼鐵出口的 5%。

不過，美國大量進口印度的管道產品，消化了印度超過 30% 的出口管道產品。鋼鋁關稅會讓印度的管道出口嚴重受限。

印度已經申請加入到中國對美國鋼鋁關稅的 WTO 申訴中，中國在 4 月 4 日提出相關訴訟，申請加入訴訟的還有俄羅斯、泰國、香港及歐盟。

路透的報導還提到，如果不能獲得關稅豁免，印度可能也會考慮暫時上調對部分美國商品的基礎關稅。

川普在 3 月 8 日宣布，對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅。其後，美國相繼豁免了澳洲，加拿大，墨西哥，阿根廷，巴西，韓國和歐盟的鋼鋁關稅。

除韓國以出口配額換得永久豁免以外，目前其他經濟體的豁免期將於 5 月 1 日結束。是否獲得永久豁免將視解釋的磋商結果而定。

彭博另一則報導則提到，印度正在尋求向美國進口更多的石油和飛機，來縮窄貿易逆差。印度在 2017 年 8 月首次進口美國原油，在過去六個月間，印度自美國進口了近 1200 萬桶原油。

2017 年，印度對美貿易逆差減少近 15 億美元，至 229 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』