中國申訴301案WTO今協商 商務部：已做好應對準備

世界貿易組織 (WTO) 爭端解決機構今 (27) 日將舉行例行會議，屆時中國將就美國對華「301 調查」發表意見。

商務部發言人高峰昨 (26) 日表示，已做好應對任何可能的準備；同時，敦促美國摒棄單邊主義、保護主義做法，通過平等對話和磋商解決分歧。

香港《明報》報導，WTO 爭端解決機構今日將舉行例行會議。4 月初，中國向 WTO 起訴美國對華「301 調查」項下徵稅建議，正式啟動 WTO 爭端解決程序，中方今日將在會議上發表意見。

商務部新聞發言人高峰昨日在北京敦促美國摒棄單邊主義、保護主義做法，通過平等對話和磋商解決分歧。

高峰說，美方的錯誤做法如任其發展，勢必減損以規則為基礎的多邊貿易體制的權威性。除 301 徵稅建議外，中國還將美國對進口鋼鐵和鋁產品 232 措施訴諸 WTO。

針對美國可能啟用《緊急狀態法案》對中國投資實施限制一事，高峰回應稱，已做好應對任何可能的準備，中方對美方的言論將「聽其言、觀其行」，「已按照底線思維的方式，做好了應對任何可能的準備」。

高峰表示，由於投資環境的不確定性，一些中國企業放慢了在美國投資的步伐，甚至取消了在美國投資的計劃，放棄美國的市場。高峰昨日沒回應華為被美國司法部等部門調查的事件。