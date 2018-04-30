致茂Q1獲利季減51% 每股賺1.06元 Q2步入旺季 營運可望加溫

量測設備供應商致茂 (2360) 公布首季成績單，單季稅後獲利 4.3 億元，季減 51%，年增 50%，單季每股淨利 1.06 元；展望後續，因步入設備產業旺季，預估業績將可走揚。致茂電子今召開法人說明會，公佈 2018 年第一季成績單，第一季之總合併營收為 35 億元，較上季減少 34%，但較 2017 年同期成長 25%，而 2018 年第一季母公司營收達 19.7 億元，較上季減少 4%，但較 2017 年同期增加 10%。獲利部分，致茂第一季稅後獲利 4.3 億元，較上季減少 51%，較 2016 年同期成長 50%，單季每股淨利 1.06 元。



致茂分析，2018 年第一季集團合併營收之主要成長來自於量測儀器事業體及威光自動化事業體，分別較 2017 年同期成長 13% 及 656%。而 Turnkey Solutions 為母公司營收成長之主要原因，該產品線較 2017 年同期成長 241%。



展望後續，因邁入設備業旺季，致茂預估第二季整體集團合併營收將優於第一季，量測儀器事業體主要受惠於半導體檢測設備營收增長，威光自動化則來自於薄膜太陽能自動化工程出貨之營收認列貢獻。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』