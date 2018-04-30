宏達電首季業外挹注營運看俏 股價強勁反彈

宏達電 (2498-TW) 今年智慧手機布局持續在精不在多策略，雖然各手機品牌新旗艦機已陸續發表上市，但傳說中的 U12 + 卻還未公開亮相，外傳最快可在 5 月底台灣上市，不缺席第 2 季新機熱潮，加上近期在 VR 的布局，首季財報可望近期公布，在業外挹注下，營運可望轉盈，今 (30) 日股價跌深反彈，一度衝上漲停 60.5 元。

宏達電去年第 4 季稅後純損 98 億元，每股虧損 11.93 元，連續 11 季虧損，創上市以來單季虧損新高；累計去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，同創上市以來虧損新高；加計 2015 年每股虧損 18.79 元，2016 年每股虧損 12.81 元，合計 3 年虧損超過 5 個股本。

宏達電累計今年第 1 季合併營收 87.9 億元，季減 44.17%，年減 39.52%，受惠出售手機團隊給 Google 的業外獲利挹注，法人預估每股貢獻約近 40 元，第 1 季將轉虧為盈。

宏達電第 1 季營收低迷，除因新旗艦尚未發表上市，缺乏新機動能外，VR 貢獻度也還不明顯，第 2 季包括 VR 升級版的 Vive Pro 出貨，U12 + 外傳 5 月上市，將有助第 2 季營運。

宏達電上周五股價曾下探至 55 元，寫下 2015 年 9 月以來近 2 年半波段低價，今日則是跌深反彈，早盤以 56 元開高，午盤過後衝上 60.5 元漲停價，可惜並未鎖住，盤中漲幅 9.63%，重新站上 5 日線及 60 元之上。