中國4月官方製造業PMI報51.4 略高於市場預期

週一 (30 日) 中國公布四月官方製造業 PMI 為 51.4，小幅高於市場預期的 51.3，但是低於前月的 51.5，顯示中國國企、大型企業的增長前景，仍屬穩定。

而中國四月非官方製造業 PMI 則為 54.8，高於市場預期的 54.5，亦高於前月 54.6；四月綜合 PMI 則為 54.1，高於前月 54.0。

中國官方製造業 PMI 圖片來源：中國統計局

註：中國官方 PMI 主要統計國企與大型企業採購經理人們，對企業未來前景之看法；財新 Markit PMI 則是統計中國中、小型企業為主。

進一步觀察四月官方製造業 PMI 之細項：

1. 新訂單指數：

四月新訂單指數是小幅自前月數值 53.3 放緩至 52.9，增速雖然出現降低，但是仍是高於 50 的景氣分水線。

2. 生產指數：

四月生產指數為 53.1，與前月數據保持持平，而四月生產指數亦高於 50 景氣分水線，顯示中國大型企業、國企等生產狀況仍在擴張。

3. 聘僱指數：

四月聘僱指數是小幅自前月數值 49.1 放緩至 49.0，顯示企業聘僱需求仍低。

4. 原物料庫存：

四月原物料庫存指數為 49.5，是自前月數值 49.6 再小幅滑落，顯示企業的庫存狀況，仍在持續降低。