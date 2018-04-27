中國3月工業企業利潤年增3.1% 為2016年12月以來最小增幅

路透報導，國家統計局週五公布，中國 3 月規模以上工業企業實現利潤總額 5897.5 億元人民幣 (下同)，年比增長 3.1%，為 2016 年 12 月增長 2.3% 以來最小，而 2017 年全年每個月年比增幅都在一成以上，較 1-2 月大幅回落 13 個百分點。中國 1-2 月規模以上工業企業實現利潤總額 9,689 億元人民幣，年比增長 16.1%。



國家統計局工業司何平表示，中國 3 月工業利潤增速回落主要受春節延後、工業產品價格漲幅回落、匯兌損失等使財務費用增加的影響。「(1-3 月工業利潤) 繼續保持兩位數較快增長，利潤結構有所優化，企業效益持續改善，工業經濟穩中向好的格局沒有改變。」



第一季期間，規模以上工業企業實現利潤總額 1 兆 5,533.2 億元，年比增長 11.6%，增速比 1-2 月放緩 4.5 個百分點。



規模以上工業企業中，1-3 月，國有控股企業利潤總額年比增長 23.1%，集體企業增長 10%，股份制企業利潤增長 16.2%，外商及港澳台商投資企業下降 0.9%，私營企業利潤增長 8.8%。



第一季期間，在 41 個工業大類行業中，25 個行業利潤年比增加，1 個行業持平，15 個行業減少。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』