癌症發病率死亡率雙升 中國明天起進口藥零關稅

進口藥品零關稅明天 (5 月 1 日) 開始正式實施，中國將啟動抗癌藥品國家集中採購和醫保准入談判，癌症患者藥費負擔將更趨合理。國家衛生健康委員會副主任曾益新在降低抗癌藥品費用記者會上指出，對已納入醫保的抗癌藥要實施政府集中談價和採購，未納入醫保的則實行醫保准入談判，將其中符合條件的藥品納入醫保藥品目錄範圍，鼓勵形成全國統一採購價格。

隨着中國人口老齡化和工業化、城鎮化進程不斷加快，癌症已成為威脅生命健康的「頭號殺手」，發病率和死亡率呈現「雙升」態勢，防控形勢十分嚴峻。大部分抗癌藥價格昂貴，癌症患者用藥可選擇性不高、費用負擔偏重。

據央廣網報導，初步統計，中國已上市抗癌藥品 138 種，2017 年總費用約 1300 億元 (人民幣，下同)。抗癌藥品費用高的原因主要包括研發投入大、保障能力有限、帶瘤生存期不斷延長等。隨着癌症防治技術進步和新藥上市速度加快，2014 年確診的、生存期超過 5 年的腫瘤患者比例超過 40%，客觀上進一步推高了抗癌藥品費用。

中國國務院常務會議日前明確了包括降關稅、加快創新藥進口上市、加強知識產權保護、強化質量監管、綜合施策讓群眾切實感受到急需抗癌藥品價格有明顯降低等要求，從多環節、多渠道降低抗癌藥品費用。

對此，曾益新表示，國家衛生健康委員會會同有關部門按照「政府主導、政策聯動、規範持續」的原則，在降低稅率的基礎上，綜合運用集中採購、醫保支付、合理用藥、研發創新等聯動措施，完善抗癌藥品供應保障政策，制訂了一系列工作措施，有利於減輕癌症患者藥費負擔、放大政策惠民效果。

隨着抗癌藥生產、進口環節增值稅稅負大幅度降低，政府集中採購、將進口創新藥特別是抗癌藥及時納入醫保報銷目錄、加快創新藥進口上市等多項綜合措施陸續出台，將進一步降低大陸患者，特別是癌症患者的負擔，用藥有了更多選擇。

對已納入醫保的抗癌藥實施政府集中談價和採購。3 家以上企業生產的，擬開展專項集中招標；生產企業不滿 3 家的，通過談判、撮合等方式，鼓勵形成全國統一採購價格。 對未納入醫保的抗癌藥實行醫保准入談判。擬由醫保部門組織專家評審並開展准入談判，將符合條件的藥品納入醫保藥品目錄範圍，醫療機構按照談判價格網上採購。

此外，進口抗癌藥降到零關稅還不夠，還需要綜合施策，從多環節、多渠道層層壓減進口抗癌藥品價格，同時還要進一步提高癌症的診療能力和規範化水平，讓患者及家屬對急需的進口抗癌藥價格降低才會有更切實的感受。

目前的藥品目錄基本上能滿足需求，但也有進一步擴大支付範圍和提高用藥水平的需要。人力資源和社會保障部醫療保險司司長陳金甫表示，按照中央的決策，人社部已經作了專項部署，會盡快啟動建立藥品的動態調整機制，盡可能把更多臨床價值高、治療急需的藥品納入支付範圍，既有效提高患者用藥水平，又通過談判把價格降低，減輕患者的負擔。

目前，相關部門已經提出建立控制抗癌藥費負擔的長效機制，主要包括鼓勵研發創新，加快癌症防治藥品審批上市，降低藥品流通成本，提升診療能力、合理使用抗癌藥品等 4 個方面。

A 股市場抗癌藥概念股包括：和佳股份、華神集團、恒康醫療、華測檢測、西隴科學、泰格醫藥、榮之聯、復星醫藥、大恒科技、海欣股份、沃森生物、智飛生物、國農科技、國藥一致、豐原藥業、西環科技、海南海藥、長春高新、普洛藥業、北大醫藥、華潤三九、華邦健康、雙鷺藥業… 等