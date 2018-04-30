高盛：澳洲經濟成長和通膨上升緩慢 看跌澳幣兌美元

高盛資產管理公司指出，由於美國聯準會不斷升息，而澳洲央行維持政策不變，兩國之前的利差擴大，澳幣兌美元可能再跌 5%，下看 0.72，澳幣為 G-10 國家中，表現第二差的貨幣。

高盛亞太資產管理公司固定收益部門負責人 Philip Moffitt 指出：「很難看好澳幣」，由於澳洲的經濟成長和通膨程度有限，且我們同時看到勞動力市場依然疲軟，澳洲的利率可能還需要幾年的時間才能趕上美國，澳幣將呈現連續 3 個月的下滑。

自 2001 年以來，美國聯邦基金目標利率 (藍線) 首次超過澳洲央行現金目標利率 (白線)

受到中美貿易糾紛的波及，澳洲擔憂鐵礦石出口的需求將受影響，澳元兌美元今年已下跌約 3％，4 月 30 日 1 澳元兌美元收在 0.75510 。

近一個月澳元兌美元的走勢 (資料來源: xe.com)

澳洲央行自 2016 年 8 月以來，一直將利率維持在 1.5％的歷史新低水平，以刺激經濟增長。但澳洲 3 月份的就業人數，仍低於經濟學者的預測，澳洲央行表示，他們預期通膨將逐步達到 2％至 3％的目標。

同時間，聯準會已表示今年計劃再升息兩次，10 年期美債殖利率在上週攀升至 3％以上，為 4 年來的首次。

美債殖利率

根據 Moffitt 的預測，美國對澳洲的殖利率優勢將持續擴大，他預測 10 年期美債殖利率將在 12 月底達到 3.5％。因此，澳洲長期債券的吸引力會下降，而短期債券有可能表現優於美國。

他表示，美債殖利率若達到 3.5％至 4％水平，將吸引養老基金和保險公司進入美國市場。根據彭博社對分析師的調查，10 年期美債殖利率中位預期為，在第 4 季上漲至 3.14％。