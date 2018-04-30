〈每日外資外匯觀點〉澳元年底下看0.72、野村減碼英鎊兌瑞郎

高盛：澳元兌美元年底下看 0.72

高盛亞太資產管理公司固定收益部門負責人 Philip Moffitt 預期，由於美國準會和澳洲儲備銀行（RBS）的利差擴大，澳元兌美元可能再跌 5%，年底下看到 0.72。

而且面對澳洲的滯脹成長和通貨膨脹，很難看好澳元。Mofitt 說，如果沒有太多的通貨膨脹，將是一個不錯的成長緩慢時期，但由於勞動力市場依然疲軟，加上美國持續升息的預期，利差將持續擴大。

澳元兌美元日Ｋ線圖。

野村：減碼英鎊兌瑞郎多頭部位

由於近期英國經濟數據令人失望，野村證券預期本周英鎊將繼續承壓，直到發布 4 月份 PMI 數據，因此減碼英鎊兌瑞郎的多頭部位。

野村證券將英鎊兌瑞郎的多頭部位從 1000 萬美元降至 500 萬美元（鎖定約 6 萬美元的利潤），並維持停損價位設在 1.3540。

道明證券分析師指出，由於英國 GDP 數據疲弱，英鎊兌歐元或將下測 1.1213，但在市場消化之前央行的鴿派聲明後，進一步下跌有限。

英鎊兌瑞郎日 K 線圖。

法巴：美元有更多空頭回補空間

法國巴黎銀行駐倫敦全球外匯策略負責人 Michael Sneyd 表示，美國利率對美元匯率來說，現在變得重要了，目前布倉顯示美元有更多空頭回補的空間。

不過，荷蘭國際銀行則認為，美國預算擴張、經常帳赤字，都意味著美元將走弱，近漲勢可能難以持續。

渣打銀行也認為美元只是短期性強勢，中期前景仍看空，若要維持上升，需看到風險厭惡情緒和地緣政治及金融不確定性進一步惡化。

德銀則預期，歐元兌美元下檔支撐位於 200 日均線 1.2010，長期內甚至將跌至 1.1780 附近，短期上升壓力則位於 1.2265-1.2210。