分析員﹕港股可高開 30800點成阻力

美國股市於上周五只作窄幅上落，反映出當地投資者對市況走勢並無法作出明確掌握，惟美股走勢並無影響港股在美預託證券(ADR)表現，因此市場人士預期今早大市將高開，後市將於3萬至30800點之間上落。

道瓊斯指數收市報24311點，跌11點或0.05%，標準普爾指數收市報2669點，跌2點或0.1%，納斯達克指數收市報7119點，升1點或0.02%。

歐洲股市方面，三大指數紛紛高收，英國富時指數收市報7502點，升80點或1.1%，德國DAX指數收市報12580點，升80點或0.6%，法國CAC指數收市報5483點，升29點或0.5%。

港股在美預託證券(ADR)於上周五普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報78.85元，較本港收市價高1.9%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.24元，較本港收市價高0.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.97元，較本港收市價高0.3%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.76元，較本港收市價高0.3%。中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.67元，較本港收市價低0.2%。

今日為4月份最後一個交易日，不論是好友或是淡，本月的成績基本上已是大局而定，不見得今日大市走勢會對大型投資者表現會否有明確影響。當然或許會有散戶認為，今日或有機會大翻身，因為散戶總會期望，只要今日成功追入某一隻細價股，便可以錄得雙位數回報，自然有機會大翻身。此機會不是沒有，但不是留給一般散戶，始終細價股成交量偏低，不時會出現較反覆走勢。投資者認為是機遇的一刻，或許已成為遭到伏擊的一刻。一向認為細價股或三﹑四線股絕非合適散戶投資參與。這樣的說法或會令投資者認為不中聽，可是作為傳媒一員，是有責任再三提醒投資者。希望投資者明白「財不入急門」這道理。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，並相信後市將於3萬至30800點之間徘徊。他又指出目前市場並無大型不利消息，可待市況出現較大幅度調整時入市。

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