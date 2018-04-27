兩韓會談「板門店宣言」全文 3大項13小項

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩，今天在和平之家舉行會談，就積極努力爭取國際社會，協助支持朝鮮半島無核化達成一致，簽署並發表「為促進朝鮮半島和平、繁榮、統一的 3 大項 13 小項的板門店宣言」。

韓聯社報導板門店宣言全文如下：

文在寅和金正恩為了實現和平、繁榮、統一的民族夙願，於朝鮮半島迎來歷史轉捩點的 2018 年 4 月 27 日，在板門店和平之家舉行了兩韓領導人會談。兩位領導人向八千萬同胞和全人類莊嚴宣佈，朝鮮半島已經開啟新的和平時代，不會再有戰爭。兩位首腦懷著儘早終結冷戰造成的長期分裂和對峙、勇於開創民族和解與和平繁榮新時代、積極改善和發展兩韓關係的堅定決心，在沉澱著歷史的板門店發表如下宣言：

1. 兩韓領導人會談將劃時代地，全面改善並發展雙邊關係，讓民族血脈再相連，提前迎接共同繁榮和自主統一的未來。改善和發展兩韓關係是全民族始終不渝的夢想，也是時代的迫切要求，不容再拖。

兩韓確認民族命運自決的自主原則，將透過切實履行已經發表的共同宣言和已經達成的協議，開創改善和發展關係的新局面。

兩韓將儘快促成高級別會談等各領域的對話和談判，想方設法落實首腦會談達成的共識。

兩韓將在開城地區設立雙方官員常駐的兩韓共同聯絡事務所，以期加緊官方協商並確保民間交流合作順利進行。

兩韓將為營造民族和解團結氣氛而搞活各界各階層在各領域的合作交流與人員往來，對內積極推動在 6 月 15 日等，對兩韓都有重要意義的日子，舉行雙方國會、政黨、地方政府、民間團體等參加的全民族聯合活動，對外聯合參加「2018 年亞運會」等國際賽事，彰顯民族的聰慧才智和團結面貌。

兩韓將努力解決民族分裂造成的迫切人道問題，舉行兩韓紅十字會會談協商離散親人團聚等問題，今年 8 月 15 日將舉行離散親人團聚活動。

兩韓將為實現民族經濟的平衡發展和共同繁榮，積極落實。所列專案，首先將採取切實措施連接並升級改造東海線及京義線鐵路和公路。

2. 兩韓將共同努力，緩和朝鮮半島軍事緊張，消除戰爭風險。

兩韓決定，在地面、海上、空中等一切空間，全面停止引發軍事緊張和衝突的一切敵對行為。自 5 月 1 日起，在軍事分界線一帶停止包括擴音喊話、散佈傳單在內的一切敵對行為，撤走其工具，並將非軍事區打造成和平地帶。

兩韓決定，將西部海域北方界線一帶打造成和平水域，防止突發性軍事衝突，確保漁業生產安全。

兩韓將採取多種軍事保障對策，促進互相合作交流、往來接觸。為了及時迅速討論並妥善處理雙方之間的軍事問題，兩韓將經常舉行防長會談等軍事部門會談，先於 5 月舉行將軍級軍事會談。

3. 兩韓將為在朝鮮半島構建牢固的永久性和平機制積極合作，終結朝鮮半島目前不正常的停戰狀態並建立牢固的和平機制是刻不容緩的歷史使命。

兩韓再次確認不向對方動用任何形式武力的互不侵犯協議，並將嚴格遵守該協議。

兩韓決定，在消除軍事緊張建立軍事互信後，分階段裁軍。

兩韓決定，在停戰協定簽署 65 周年的今年宣佈結束戰爭狀態，推進停和機制轉換，為建立牢固的永久性和平機制，努力促成兩韓美國三方會談或兩韓美中四方會談。

確兩韓認透過完全棄核，實現朝鮮半島無核化的共同目標。兩韓一致認為，北韓主動採取的一系列措施，對朝鮮半島無核化，具有重大而深遠的意義，今後將各自盡責發揮應有作用。兩韓決定，為了贏得國際社會，對朝鮮半島無核化的支持與合作積極努力。

兩位領導人決定，透過定期會談和撥通熱線電話，隨時討論民族重大事宜並鞏固互信，為持續發展兩韓關係、實現朝鮮半島和平與繁榮、延續走向統一的良好勢頭而努力。

南韓總統文在寅將於今年秋天訪問平壤。（韓電視畫面）