全球投資者湧入中國股票 搶先為MSCI正式接納A股布局

海外投資者正在把數以十億計的美元投入中國股票，而中國的資產經理人也在抓緊推出指數追蹤基金，積極為中國股票即將被正式納入MSCI明晟股指做準備。

投資者爭相在MSCI明晟正式接納中國股票幾周前進駐，可能會幫助支撐最近因中美貿易戰擔憂而遭到打擊的中國股市。

自1月底以來下跌12%之後，中國指標滬綜指在剛過去的一周已顯露出一些初步企穩跡象。

根據分階段納入的計劃，MSCI明晟今年將把一些人民幣計價的中國A股納入其新興市場指數，6月1日開始接納一批，然後在9月1日再接納一些。

分析師估計，最初將觸發200億美元的外資流入，主要來自被動投資者，這類投資者需要調整投資組合以避免偏離基準指標。

景順長城基金管理公司的基金經理Xu Yujun表示，一開始流入的新資金規模可能很小，但會提升人氣，並帶來樂觀的預期。

景順長城和其他中國基金管理公司單是本月就通過一批追蹤MSCI明晟A股指數的基金，籌集了近100億元人民幣(15.8億美元)，使他們的投資者定向接觸到可望自MSCI納入A股中受益的股票。

還有更多的投資機會在籌備中，包括由華泰柏瑞基金、華安基金、平安大華基金等管理公司所提供的產品。

本月迄今，通過互聯互通機制從香港流入中國股票的凈外資已超過370億元人民幣，是上月總數的三倍，並扭轉了2月份的凈流出。

「外國投資者不懼中美貿易摩擦加劇的跡象，正在加大買入A股，」中投證券(香港)的策略師Allen Wong稱。

“我認為MSCI在6月納入中國股之前，外國投資者在增加倉位，這將是短期內最大的市場刺激因素。”

**剛剛開始**

MSCI模擬列表裏222檔大盤股將納入這一指數，該指數橫跨金融、消費、原材料、公用事業等領域，包括銀行巨擘工商銀行(601398-CN)、以及大型消費品牌青島啤酒(600600-CN)等。

初步納入以後，中國A股在新興市場指數中僅占0.73%的比重。

但若全面納入，中國股票將大致占18%的比重，這樣的前景激勵著投資者。全面納入意味著中國將使巴西、俄羅斯和印度等大型新興市場相形見絀。

基金經理廣泛預期，若MSCI全面納入中國股票，將帶來3,000-4,000億美元的外資流入。

「歷史上排除這些證券造成對中國的投資嚴重不足，」KraneShares投資長Brendan Ahern說。KraneShares是一家位於紐約的資產管理公司，專註於中國市場。

「(全面)納入將可能需要幾年的時間，意味著這是一個長期策略。所以這不僅僅是一次性事件。」

KraneShares本月在八個美國城市啟動了為期兩周的路演，在6月的納入日期之前向美國投資者宣介中國A股市場的機會。

得益於這次納入，在紐約上市的KraneShares Bosera MSCI中國A股ETF(KBA.P)管理的資產在過去一年中已經增長了近七倍。

長期涉足中國股市的其他外國投資者包括摩根資產管理，該公司計劃在2018年底前將中國A股的覆蓋面增加一倍，至250檔股票。

對沖基金—雙隆投資總經理馬俊稱，全球機構擴大投資將加大中國股市的深度和廣度；目前中國股市由散戶主導。

但一些本地投資者警告稱，不要對中國眾所周知的動蕩股市太過樂觀。

上海易善資產管理有限公司董事總經理徐宵青提醒投資者，去年6月MSCI宣布將中國股票納入後，中國股估值大漲，但今年初藍籌股泡沫破裂。

她稱，「對於外國投資者來說，那些將被納入MSCI指數的A股，長期內不會帶來明顯優於市場的回報。」

(路透上海4月27日)

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