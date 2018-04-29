台幣周貶逾2角專家估美元續強日圓有貶壓恐探110

美元指數在多重利多消息下，逐漸擺脫過去 1 年多以來的疲弱態勢，呈現強勁反彈格局，也間接帶動了非美貨幣出現較大的跌幅，新台幣兌美元本周收在 29.636 元，但累計 1 周下來仍貶值了 2.29 角，貶幅 0.78%。專家認為，在技術面及消息面的推波助瀾下，預期未來美元指數將有機會持續帶來較強勁的表現。

至於日圓，專家表示，今年以來自 113 升值至 104.5 後，近期大幅走貶至 109，已將今年初的漲幅回吐大半，後勢仍有繼續貶值壓力，下個支撐價位落在 110.5。

元大標普美元 ER 單日正向 2 倍基金經理人黃議玄分析 ，本周美國消息面無過多的驚喜，中美貿易戰短時間暫歇，緩和了過去疲弱的美元指數，美元指數開始回歸經濟基本面的判斷，而過去所觀察的美德利差，仍然持續擴大，美債殖利率也正式突破 3%，美元指數在多重的利多消息下，逐漸擺脫過去 1 年多以來的疲弱態勢，呈現強勁反彈格局，也間接帶動了非美貨幣出現較大的跌幅，美元指數成為外匯市場的關注焦點。

雖然歐洲央行對經濟看法正面，但歐元區 PMI 不佳，短時間歐洲央行暫無改變前瞻性指引。4 月歐洲央行利率決策會議決議如市場所預期，無進一步有升息計畫，維持現行政策，消息帶動歐元短線上漲，隨後消息面消化後，隨後即持續延續過去幾天的下跌走勢，美元指數再度重回上漲強勁格局。

黃議玄分析，技術面上，美元指數出現今年以來最大的周線漲幅，正式突破 3 個半月以來的三角收斂型態，出現連續上漲 5 日紀錄，且在過去 8 個交易日中，僅 1 天出現下跌，在技術面及消息面的推波助瀾下，預期未來美元指數將有機會持續帶來較強勁的表現。

至於日圓本周回貶至 109 價位，元大標普日圓 ER 單日正向 2 倍基金經理人蔡佳融表示，主因美國 10 年期公債殖利率觸及 3% 心理關卡，加上近期油價的上揚拉高了通膨預期，有可能會影響美國聯準會（Fed）加快升息的腳步。

在日本央行方面，近期日央行長黑田東彥再度重申仍將維持寬鬆的貨幣政策，在美、日利差可望再擴大的情況下，促使日圓走貶，本周日圓兌美元貶破近 2 個月的盤整區間，4 月 23 日單日更大貶 0.97%，原先 108 關卡支撐區轉而成了日圓壓力區，而短期內日本政治上的紛擾，也將增加日圓走勢的不確定性。

同時，日本央行也宣布維持貨幣政策不變，取消通膨目標達成時間表，但反觀在美債殖利率觸及 3% 心理關卡與通膨升溫的預期下，可能加快美國聯準會（Fed）的升息，美元兌日圓表現強勁。

另一方面，受到近期國際風險事件的降溫，也削弱了日圓的避險需求，同樣也是日圓表現疲軟的原因之一，特別是南北韓高峰會的舉行，並商討如何建立朝鮮半島的永久和平機制與無核化相關議題，也為之後的川金會預做鋪路。

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