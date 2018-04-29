名家論壇》錢震宇／堅定拔管的意志

針對台大校長管中閔的人事案，就在延宕了 111 天後，教育部 27 日晚間宣布駁回台大校長的聘任案，台大必須重啟遴選程序，重新選舉校長。教育部此一決定，不僅展現了蔡政府以政治力卡管的高度決心及意志力外，也宣告台灣的「大學自主」已死，只要選出非我族類的人，通通可以換掉。

管爺能不能再當校長不知道，但可以確定的是，拔管後爭議不斷的教育部長吳茂昆位子穩了，台灣的高等教育完了。

檢視整起事件，問題的癥結點在於，管中閔並非蔡英文屬意的台大校長，所以就在台大遴選委員會結果出爐後，蔡政府開始想方設法要「卡管」。於是開始指控管論文抄襲、違法赴陸兼職，且與遴選委員之一的台灣大哥大副董蔡明興有獨董、董事之間的關係，「先射箭、再畫靶」，以此認定遴選結果有疑義。

然而，就在確定拔管的同時，教育部卻坦言，「調查過程中沒有發現管中閔違法兼職、兼課、違反重大行政規範等情事」，而是因為遴委會委員和被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

好笑的是，教育部現在認為有適法疑慮，但當初台大遴選委員當中就有 2 席教育部代表，其中一位還是政務次長姚立德，倘若認為遴選校長過程中有適法疑慮，為何過程中皆未提出任何質疑？而是在選出管中閔後才提出。若教育部以此理由拔管，那不也證明當時的 2 席教育部代表有明顯違失。

身為教育部長吳茂昆在此事件上本應該秉持中立超然的態度，卻在開會結論出來前，多次表示「若有明顯違法不會聘任」，甚至暗示已經拿到關鍵證據，透露不會聘任管中閔。試問，如果部長可以決定各校校長人選，要遴選委員會幹嘛？

離譜的是，就在教育部宣布駁回管中閔後，吳茂昆還對媒體說，現階段教育部不會直接否定管中閔參與台大校長遴選的資格，但有關他的違法事證，遴委會必須認定及處置。這儼然是以主管機關的權勢，去逼迫大學遴委會做出「正確的」政治決定。

事實上，台大遴委會之前就已經表示，法務部於民國 105 年已有函釋，大學校長遴選應不受行政程序法約束；台大遴委會 1 月 31 日的會議紀錄也提到此事，當天遴選委員是在知道不受行政程序法約束的前提下進行討論，最後做出管中閔當選資格無疑義的決議。

如果教育部要將球丟回給遴委會，就必須尊重遴委會的決議，既然管中閔沒有違法兼職，遴委會也不認定管的獨董問題有涉及「行政程序法」的迴避事項，那為何教育部遲遲不發給管中閔聘書，最後更決定重來一次，說穿了就是政治力凌駕學術、凌駕專業。

教育部違法不聘任新校長，讓台大二個多月沒有校長，逾越法定期限的最後時日，已經違法，現在又以莫須有的理由宣布拔管，公信力蕩然無存，已無人相信。

身為國家領導人的蔡英文，面對最高學府台灣大學校長人選的問題，引發社會如此大爭議，始終避而不談，卻在背後下指導棋，要求教育部伸手進入。難道台灣的高等教育、學術發展、學生權益、學校自治都沒有比選出蔡英文中意的校長來得重要嗎？

蔡英文在管中閔事件上展現出無比決心，及過人的毅力，歷經兩位部長，就是硬要把管中閔拉下，即便醜態百出，官箴敗壞，她也在所不惜，因為在蔡英文心中，「政治掛帥、整肅異己」才是王道。

今天台大，明天很可能就是政大、交大，後天就是成大、師大，管中閔事件只是個開端，若大家再無警覺或事不關己，台灣未來恐怕只會更快向下沉淪。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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