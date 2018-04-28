江蘇寧滬(00177-HK)首季多賺近16%

江蘇寧滬高速(00177-HK)公布，截至2018年3月31日止首季盈利10.17億元(人民幣.下同)，按年上升15.76%，每股盈利20.19分。營業收入28.23億元，按年上升22.95%。

營業收入其中的主營收費公路業務實現道路通行費收入約17.2億千元，同比增加約2.66%。本報告期，滬寧高速公路日均交通流量97970輛，同比增長約3.98%，其中客車日均流量79799輛，同比增長約5.02%，貨車日均流量18171輛，同比減少約0.33%。

由於受到2018年初冰雪惡劣天氣影響，導致2018一季度客車流量同比增幅略有放緩，貨車流量同比小幅下降。滬寧高速公路實現日均收費額約1302.4萬元，同比增長約1.45%。集團所轄其他大部分路橋項目的交通流量繼續保持穩定增長。寧連公司南京段由於相鄰道路大修結束，交通流量逐步開始轉移；廣靖高速由於與其相連的江廣高速擴建對貨車限行，導致貨車流量和收入均出現下降，同時對江陰長江公路大橋和錫澄高速的貨車流量也帶來一定負面影響。

公司於報告期繼續有序積極推進新建路橋項目建設。截至報告期末，五峰山大橋項目已經累計完成投資54億元，佔項目總投資約44.76%；鎮丹高速項目已經累計完成投資12.96億元，佔項目總投資約74.91%，預計今年年內建成通車；常宜高速一期工程已累計完成投資約14.89億元，佔項目總投資約39.20%；宜長高速項目已累計完成投資11.06億元，佔項目總投資約27.81%。

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