庫存積壓過多 媒體稱蘋果第二季僅生產800萬部iPhone X

隨著全球智慧型手機市場停止增長，外加手機用戶換機時間的延長，越來越多的人已不再願意花費 1000 美元來購買 iPhone X 了。

據 Fast Company 報導，供應鏈消息稱，蘋果計劃在 2018 年第第二季僅生產 800 萬部 iPhone X，而此前，蘋果公司在 2017 年第第四季共銷售 7730 萬部 iPhone，Above Avalon 分析師 Neil Cybart 認為，其中 iPhone X 的銷量占據 35%，也就是大約 2700 萬部。

知情人士表示，由於蘋果公司在 2017 年最後一個季度訂購了太多 iPhone X，目前該公司正試圖消化掉積壓在經銷商手中的庫存。

此前，多家蘋果供應商下調前瞻指引，引發了市場對蘋果日後產量的擔憂。

韓國三星電子公司周四業績發布顯示，第第一季 OLED 面板部門銷售僅增長 3.4%。三星公司預計，第第二季 iphone X 使用的 OLED 面板需求疲軟，並將對第二季業績增長構成威脅。

但蘋果公司認為，三星 OLED 面板需求的疲軟並非完全歸功於蘋果。因為三星在自己生產的智慧型手機上也使用了 OLED 顯示屏，這些顯示屏的銷售下降是受到高端手機市場競爭的影響。

而位於奧地利的 AMS 是 iPhone X 使用的光學傳感器的供應商。該公司預計，第二季的銷售額將在 2.2 億美元至 2.5 億美元之間，比第一季下降近 50％。

上周，全球最大的晶片代工廠商台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）公布財報顯示，其第一季凈利潤不及市場預期。並估計該公司第第二季營收將在 78 億美元至 79 億美元之間，也遠低於市場預期的 88 億美元。

台積電管理層將此歸咎於一款 "非常高端的智慧型手機" 的說法，一度引發了有關全球對 iPhone 需求暴跌的討論。

摩根大通分析師 Narci Chang 在今年 3 月對蘋果 iPhone X 上半年的產量預估進行了下調。

根據 Chang 的報告，今年 1 月到 3 月，蘋果 iPhone X 十周年紀念版進行的產量已經被下調到 1500 萬，比他之前的產能目標預估少了 500 萬。第二季，他更是將 iPhone X 產量目標下調了 44%，第二季蘋果應該只會生產 1000 萬左右的新機。之前 Chang 的蘋果第二季 iPhone X 產能目標預估為 1800 萬。

此外，美國電信營運商 Sprint 將 iPhone X 租賃月費下調一半。對於基本款 iPhone X 的 18 個月租賃合約，Sprint 提出的最新每月報價是 20 美元，而此前租金則為 41.67 美元。

早在 1 月，媒體就曾傳出蘋果 iPhone X 訂單被砍的消息。據日本經濟新聞報導，iPhone X 第一季的產量將較原計劃的超過 4000 萬部減少一半。報導稱，在全球範圍內，消費者都很難接受價格超過 11 萬日元這樣的高價，價格過高導致銷量疲軟，是蘋果此舉背後的主要原因。

Fast Company 還提到，蘋果公司將於 5 月 1 日公布 3 月季度的財務業績。許多分析師都把目光集中在平均售價這一指標上，因為這將幫助他們了解自聖誕假日以來 iPhone X 的銷量走勢，儘管目前來說，其銷量未能達到預期。

『新聞來源／華爾街見聞』