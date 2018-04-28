美股盤中─震盪整理 漲跌互見 科技股回檔 Nasdaq縮小漲幅

亞馬遜股價自稍早所創記錄高點下滑，科技股回檔，縮小早場漲幅，美國股市週五中場，漲跌互見。

亞馬遜公布財報強勁，科技股早場上漲，而後則下跌近 1%。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數下跌 40.34 點或 0.17% 至 24282.00。

Nasdaq 指數上漲 2.44 點或 0.04% 至 7121.12。

S&P 500 指數上漲 1.33 點或 0.05% 至 2668.19。

分析師說，高點似乎已經出現，週三與週四，企業財報強勁。現在投資人多採觀望態度。股市目前必須面對二個問題，即升息與預算赤字。

整體而言，本財報季多屬正向。目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.4% 獲利高於預期。

週四收盤後，微軟與英特爾雙雙公布獲利與營收優於預期。

經濟數據方面，美國商務部今日公布，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 2.3%。分析師預估為成長 2%。

分析師說，經濟數據，加上數年來最佳的財報季，當能讓多頭感到高興。

在海外，亞洲股市今日上漲。南北韓領袖在兩國邊界會晤，面對面討論問題。南韓股市上漲 0.7%，日經指數亦上漲約 0.7%。

這次的會談，預期將能減緩兩國的緊張，這二位領導人承諾，將排除戰爭風險，進行合作，以完成朝鮮半島無核化。