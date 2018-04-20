年底前恐遭停產？分析師：iPhone X已經玩完了

受智慧型手機需求疲軟影響，台積電 (2330-TW) 下修全年合併營收年增率；對此，分析師直言，iPhone X 已經「玩完了」，2018 年底前，可能會停產。

台積電日前於法說會中表示，受智慧型手機需求疲軟、加密貨幣不確定性偏高等因素影響，全年合併營收由原先預估的成長 10% 到 15%，下調至 10%。

作為蘋果重要供應商，台積電下修全年合併營收，讓市場對 iPhone 需求不振的疑慮持續擴大。

根據 CNBC 報導，證券公司 Mirabaud Securities 分析師 Neil Campling 在報告中指出，他憂心的，是晶片供給過剩的問題。

報告稱，台積電庫存攀升，代表蘋果並未繼續購買 iPhone X 所需的零組件，由此可見，iPhone X 有可能在今年內停產。

Campling 在報告中寫道，iPhone X 訂單減少、台積電庫存攀高，原因何在？因為 iPhone X 已經「玩完了」。

Campling 在接受 CNBC 採訪時說，「iPhone X 太貴了，消費者無法接受這種價位的智慧型手機。」

週四，蘋果股價下跌 2.8%；週五 (20 日)，台積電股價重挫逾 6%，台股終場大跌 191.84 點，收在 10779.38 點。