【港股解碼】阿里選在美國上市因香港不夠靈活？李小加這樣說……

阿里巴巴于4、5年前舍棄香港，選擇了往美國上市；時至今天，香港才完成修改上市規則，容許同股不同權的新經濟公司來港上市。有聲音質疑，香港是否不靈活呢? 港交所行政總裁李小加說: 不對! 李小加4月27日出席2018上市公司資本論壇上表示，回憶這段發展曆程。他說，早于7、8年前便發現了內地新經濟公司喜歡跑到有特別股權安排的美國去上市，于4、5年前情況就更爲突出，並形成了趨勢，他形容這是「不可容忍和接受」，「新經濟怎可能本土長不成來?!」雖然當時曾發生重大事件(阿里巴巴最終舍香港到美國上市)，但市場似乎還沒有深切體會其深遠的影響。

不過話說回來，他認爲香港作爲法治之地，並且是香港的核心價值，任何制度更改都要有一定的程序，制度不是任何人可以決定，作爲法治社會，制度不能話改就改，必須要全社會共同參與，來選擇走那個方向，要經過完整的咨詢過程，整合不同意見；雖然會走點彎路，但這些學費必須要繳付!

有人或說，香港制度其實不怎麽樣，一點都不靈活；阿里巴巴舍棄香港這麽多年，現在才將上市規則搞定。李小加認爲這看法:「不對」。可能時間會慢些，但一旦做成就不會隨便改變，是一個可以依靠、穩定的制度，對企業制定發展政策有利。

現在社會已共識，傳統經濟是靠金融資本發展；但新經濟體則靠新理念、知識産權，無形資産貢獻最大。就如Apple 之所以成功發展起來，很大程度就是靠Steve Jobs這個靈魂人物。而香港在引入同股不同權新經濟公司上市後，他強調對小股東保護並沒有改變，並且設有加強措施。

李小加又詳細講述，爲何只挑選生物科技行業，容許在沒有收入情況下上市。在互聯網+生物+人工智能+大數據突破性發展下，其産生的巨大影響將會影響這一代人的健康與生命，生物科技正處于一個關鍵時刻。而中國亦已進入中産階段，對生活、健康關注度大大提升；而人口亦進入老齡化，對健康有更大需求，並將成爲數代人的生活主題。在這大時代面前，更要積極促進生物科技的發展。

有現場嘉賓擔憂，對生物科技不太了解，交投或不活躍。李小加並不認同，因爲生物科技、生命科技是人類的題目，擁有國際市場，美歐中的監管機構亦已互認審核資格結果，這些公司會有來自全球的投資者了解。而在引進有關人才方面亦不用擔心，自香港宣布以後，獵頭公司的生意已好到上天，無論是投行、私募基金以至港交所等，都在透過它們幫忙找生物科技的人才。早前港交所舉辦生物科技論壇，更吸引了7、800名嘉賓出席，「當中一半擁有博士學位，1/3擁有雙博士學位!」

不過，他提醒投資生物科技醫藥股，股價會有大上大落，一旦藥品獲批，或是不批准，都會對股價造成巨大影響。有人建議他，先讓一批優質生物科技股上市，將市場先做好；但李小加稱他不懂怎樣挑，只能確保這些公司不會亂話說；而每個市場的發展都會經過痛楚過程，會捽跤。「這個行業並不是普通人玩的行業，希望注意!」

下周一開始，港交所便接受生物科技公司和新經濟公司上市申請，他相信未來數月將有大量公司湧入香港。引入新上市規則後，他認爲香港跟美國比較的劣勢已大部分去掉；反之香港較美國的優勢正每天在提升:香港有家一樣的溫暖，是帶有國際色彩的家，讓你感到舒服，更加開放，可以隨便上市，不用排隊，不用預審；而內地則是老家，感覺最爽!

■ 作者｜周燕芬

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