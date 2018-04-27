【華冠投顧】賴昇楷:多頭嗆聲 : 凡殺不死我的 必使我強大

昨晚美股大漲帶動台股開高，不過連日來外資的打壓成為常態，市場變得不再激情，早盤重複一遍昨日的開高壓回走法，多頭又是一副奄奄一息的樣子，然而今天的壓回結構和前面幾天其實已經不一樣了，出現昇楷昨天提醒的「回檔到北風北」現象，終場大盤拉尾 + 64 點，OTC 指數 + 1.06%。

今天大盤沒有突破任何一條均線且Ｋ棒呈現價漲量縮的背離狀態，根據教科書的說法這是不好的，但其實這樣反而好，因為沒量代表的是外資已不再摜壓、市場已不敢搶短、浮額已初步洗清，下週多頭只要輕輕使力，便可展開逆襲。

接下來盤點多頭的可用之兵，多頭三大主流生技、被動元件、矽晶圓近日雖被外資輪流偷襲，但也連帶清除了高檔獲利了結浮額，經過震盪整理後已陸續重回多方控盤，被動元件 2492 華新科漲停鎖死創收盤新高，3026 禾伸堂站上所有均線；矽晶圓 5483 中美晶重上所有均線，6488 環球晶、6182 合晶重上月線；生技股站在所有均線之上的更多，包括 4745 合富 - KY、4180 安成藥、4147 中裕、4107 邦特、4190 佐登 - KY...。這些族群非但沒被外資殺盤打壞線形，反而趁機清理了籌碼，價量配合比先前更加穩定，隨時有再創波段高點的機會。

除了內資三大主流外，金融、傳產很多都是標準多頭結構，當中比較壓抑的金融重磅股 2881 富邦金、2882 國泰金也出現了即將結束三角收斂的轉強跡象，若再冒出幾檔跌幅已非常深的電子權值股如 2317 鴻海等，多頭不愁沒有可用之兵，下週如遇多頭正式表態，差別在於誰會是最驃悍的主帥。

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