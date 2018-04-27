「鋼鐵人」馬斯克的小麻煩：股東正提案撤換董事長

屢屢出現在媒體鎂光燈前，緩解市場對於特斯拉 (TSLA-US) 疑慮的電動車巨人馬斯克 (Elon Musk)，這次似乎遇上了一點麻煩。

《路透社》報導，特斯拉公司將在即將到來的六月份，召開股東會，而會中股東將就一項新政策進行表決，那就是：禁止馬斯克繼續兼任特斯拉董事長。

事實上自 2004 年來，馬斯克一直兼任特斯拉董事長與首席執行長二職，但是由於馬斯克一直未能解決 Model 3 生產延遲、特斯拉爆發死亡車禍、股價持續下跌等問題，特斯拉一位個人股東 Jing Zhao 正提案修正公司政策，建議特斯拉只能選出一名獨立董事長來擔任董事長一職。

最近三個月以來，特斯拉股價共大跌掉 16.73%，同時特斯拉更在今年三月底，遭到國際信評公司穆迪 (Moody's) 出手下修垃圾級信評 B2 降至 B3，並將其前景自「穩定」調降為「負面」。

穆迪的理由是特斯拉 Model 3 生產率「嚴重不足」，並且特斯拉的財務狀況太過緊繃，穆迪認為，特斯拉可能需要在近期籌措更多資金，以符合其現金需求以及維持其預計的擴張速度。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

而提案改變特斯拉董事長遴選制度的股東 Jing Zhao 表示，馬斯克十餘年來一直兼任特斯拉董事長，這可能會出現利益衝突，因馬斯克同時也是 SolarCity 和 SpaceX 的董事長，馬斯克還持有 22% 的 SolarCity 股權，SolarCity 是馬斯克表弟所創辦的太陽能公司。

Jing Zhao 指稱，任命獨立董事長可以將「利益衝突」最小化，因為特斯拉此前收購 SolarCity 之交易，正在遭受特斯拉股東批評。

個人股東 Jing Zhao 建議特斯拉應選任「獨立董事長」一案，正被特斯拉董事會反對，該董事會週四 (26 日) 特別建議其他股東否決此案，稱若非馬斯克兼任首席執行長與董事長二職，特斯拉不可能取得今日之成功。