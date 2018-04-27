陸官媒：美涉侵權中國晶片設備 在浦東機場遭海關扣留

在美國控訴中國侵犯其知識產權之際，中國企業的知識產權同樣遭到美國公司侵犯。

據上觀新聞報導，中國企業與歐美企業發生知識產權糾紛，涉嫌侵犯中方企業知識產權的美國公司設備在入境中國時遇阻，被中國海關依法扣留。

報導稱，位於上海的中微半導體設備與美國某公司發生知識產權糾紛。年初，中微公司獲悉美方涉嫌侵犯中微公司專利權的設備即將從上海浦東國際機場進口，隨即向上海海關提出扣留侵權嫌疑貨物的申請。上海海關及時啟動知識產權海關保護程序，在進口環節開展行政執法，根據權利人申請，暫停涉嫌侵權設備的通關，這批設備貨值達 3400 萬元。

隨著海關介入執法，美方主動與中微公司展開談判，雙方最終達成全球範圍相互授權的和解協議。中微半導體研發了多款具自主知識產權的晶片設備，並在全球範圍內申請了 1200 餘項專利。

除了上述所說的高科技設備之外，曾經作為上海紡織品出口一面旗幟的「銀河」牌商標一度因假冒侵權而奄奄一息，但在中國海關的全力保護下重整河山。全國海關先後查獲假冒「銀河」系列商標的出口侵權案件 50 餘起，查獲的侵權布匹總數量達 1000 萬米，長度可繞地球 1/4 圈。

中國正加大知識產權保護

昨天（4 月 26 日）是世界知識產權保護日。國家主席習近平 4 月 10 日在博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕演講中表示，今年，中國將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去。

第一財經稱，從多位接近重組事務的國家知識產權局人士處獲悉，新的國家知識產權局將是單獨設立的國家局，行政級別仍為副部級，由市場監督管理總局管理。

國家知識產權局局長申長雨周二在記者會上表示，重組後的國家知識產權局職能包括：第一，組織實施國家知識產權戰略，特別是強化知識產權的創造、保護、運用；第二，負責知識產權保護的工作，推進知識產權保護體系建設，指導商標、專利的行政執法；第三，負責專利、商標、原產地地理標誌的註冊登記和行政裁決。

面對中美近期在不同場合因知識產權而起的爭端，申長雨認為，美國所謂的「301 調查」結果，是沒有看到或者是忽視了中國在加強知識產權保護方面的客觀事實。這些年，中國的知識產權環境特別是知識產權保護環境，進步是巨大的。

國務院總理李克強 3 月底在北京會見出席中國發展高層論壇 2018 年年會的外方代表時強調，不會強制要求外國企業轉讓技術，將進一步加大知識產權保護力度，嚴厲打擊侵權行為。

中美貿易談判和對話

中國將在 4 月 27 日召開的世貿組織（WTO）爭端解決機構（DSB）例行性會議上，就美國「301 調查」正式交鋒。

此外，華爾街見聞昨日提及，川普政府將於 5 月 3 日、4 日左右派出高級代表團到訪北京，屆時，中美貿易談判正式開啟。

川普首席經濟顧問、白宮全國經濟委員會主任庫德洛周四在接受 CNBC 採訪時確認，下周將隨同美國財長姆努欽率領的高級別代表團到訪中國，與中國展開貿易談判。其餘參團高官還包括貿易代表萊特希澤，以及白宮貿易顧問納瓦羅。

此前商務部新聞發言人就美方代表來華磋商的消息回應稱「中方對此表示歡迎」。

『新聞來源／華爾街見聞』