台經院上修台灣GDP至2.45% 留意不確定性已較Q1多

台灣經濟研究院今 (25) 日發布今 (2018) 年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.45%，較 1 月預測上修 0.11 個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德說明，本次 GDP 上修主要是第 1 季經濟表現較原本預期高，不過，仍要留意目前不確定因素比起第 1 季還要多，後續恐進一步影響國內外景氣。

台經院院長林建甫進一步指出，由於全球景氣持續回溫，加上國際原油與原物料價格穩定攀升，帶動台灣今年第 1 季進出口表現亮眼，不過，仍有不少不確定因素可能影響實際結果。

在內需方面，國內景氣回溫、台股交易投資仍持續熱絡，且民眾所得水平和消費能力有所提升，使第 1 季零售業營業額成長率明顯優於去年各月表現，台經院估今年民間消費成長率為 2.16%，年增 0.04 個百分點。

固定資本形成方面，國內半導體大廠在台設廠投資，激勵相關供應鏈廠商加速在台布局，估整體固定資本形成成長率為 3.76%，上修 0.49 個百分點；其中，民間投資成長率為 2.80%，上修 0.50 個百分點。

貿易方面，全球經濟穩健復甦，新興應用趨勢增溫，加上國際原油價格穩定走強，帶動大宗商品價格，使第 1 季出口和 GDP 表現優於預期；因此，台經院預估 2018 年輸出與輸入成長率分別為 3.83%、3.92%，皆較前次預測值上修 0.17 個百分點。

台經院指出，今年出口和進口金額成長率分別為 5.50%、7.28%，較前次預測值上修 0.70、2.38 個百分點。

至於物價，由於國際原物料價格上揚，多項重要民生物資反應價格調漲，加上菸稅調升效應延續，第 1 季 CPI 年增率已由上季 0.4% 上升至 1.5%，近期物價上漲壓力仍存，預期今 CPI 成長率為 1.34%，較前次預測數據上修 0.31 個百分點。

另外，台經院認為，由於中美貿易摩擦升溫，可能加速全球資金移動，造成金融市場波動加劇，預期美元地位將不如先前預測強勢，因此預估今年新台幣平均匯率在 29.50 元，較前次預測升值 0.60 元。