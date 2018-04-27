韓圜上漲 南、北韓共同宣言：全力實現朝鮮半島「無核化」

鉅亨網編譯許光吟 綜合外電 2018年4月27號17點35分

在南、北韓峰會相隔逾十年之後，兩韓終於在週五 (27 日) 迎來了新的契機。

南韓與北韓領導人週五 (27 日) 上午在板門店跨越了北緯 38 度線，共同在「和平之家」會面，午後兩韓領導人共同簽署了《為了朝鮮半島和平、繁榮和統一的板門店宣言》，兩韓領導人宣言上表示，將全力追求朝鮮半島「無核化」，並且規劃在今年內，結束兩韓的戰爭狀態。

宣言上指出，兩韓將就朝鮮半島「徹底無核化」來共同努力，和平消除朝鮮半島的潛在戰爭威脅，宣言並強調，兩韓將在今年宣布朝鮮戰爭結束並把停火協議變成和平協議，雙方同意停止在陸地、海上和空中的所有敵意活動，將把非軍事區，轉變成和平區。

同時雙方並議定，將於北韓的開城市設立南、北韓聯絡處，並於 8 月 15 日舉辦兩韓離異家庭的重聚活動。

兩韓的和平道路，正在開啟久違的嶄新曙光，就如同北韓領導人金正恩在週五 (27 日) 所說的：「200 公尺的距離，我們走了 11 年。」

兩韓宣言發布後，韓圜兌美元匯價小幅上漲，截至台北時間週五 (27 日) 17 時許，韓圜兌美元暫報上漲 0.34% 至 1 美元兌 1074.06 韓圜。