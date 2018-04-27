台灣去年機械出口256億元創歷年新高 中國為最大市場

經濟部統計處今 (27) 日公布機械產業競爭力統計，台灣機械業以出口為導向，直接外銷比約占 6 成，去年機械出口額 256 億美元，創歷年新高，年增 20.6% 為近 6 年最佳。機械出口以中國為主要市場，去年對其出口占 30.4%。

根據統計處指出，機械出口以工具機 13.1% 居首，半導體、平面顯示器用機械占 11.0% 居次，年增 62.7%，為主要出口貨品中增幅最大者。

統計處指出，今年以來因智慧化、自動化及客製化的需求續增，3 月機械出口年增 21.5%，累計 1-3 月年增 18.3%。

台灣機械出口以中國為主要市場，2011 年占 29.8%，之後因全球景氣趨緩及中國大陸自給率提升，占比逐漸下滑，去年隨著大陸積極投資高科技產業，加上智慧自動化設備需求上升，出口占比回升至 30.4%，年增 5.5 個百分點；另外，對美國出口占 16.0% 居次，對東協十國出口占 14.4% 居第 3，對日本出口占 6.5% 居第 4。

去年機械出口以工具機占 13.1% 居冠，主因各國企業積極投資擴廠，挹注工具機出口動能，出口額為 33.4 億美元，年增 15.3%，由負轉正；生產半導體、平面顯示器用機械占 11.0% 居次，年增 62.7%，為主要出口貨品中增幅最大者。

去年台灣機械在主要市場的進口市占率部分，在中國進口市占率 6.5%，排名第 5；在美國排名第 10；在東協 5 國 (菲、泰、新、馬、印) 排名第 11，在日本市場排名第 6，與 2008 年比較，在中國市占提高 1.5 個百分點，排名維持，在日本市場前進 1 名，在美國、歐盟及東協 5 國持平。

統計處指出，中國電子業朝高階技術發展，及加速推動基礎建設，帶動機械設備進口需求，去年機械進口金額年增率 18.9%，擺脫 2015 年以來衰退局面。去年中國機械設備進口以來自日本占 26.7% 居冠，其餘依次為德國占 16.6%，美國占 12.6%，南韓占 10.0%，台灣占 6.5%。