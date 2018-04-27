川普警告：不支持我們辦世界盃的國家 美國也不必支持

美國總統川普正在擴展「不支持美國」的定義，連體育主辦權的競爭，也被他視為惡意。

美國正聯手加拿大及墨西哥，爭取 2026 年世界盃足球賽的主辦權。周四川普在推特警告，「如果那些美國一直支持的國家，卻在遊說反對美國主辦，那真是可恥。既然他們不支持我們，我們為何要還要支持他們 (包括在聯合國)？」

(川普推特擷圖)

據《Market Watch》報導，川普似乎正威脅那些不支持美國主辦的國家，將付出政治經濟的代價－這種情況前所未見的。

世界盃足球賽的主辦，總是必須花費數 10 億的美元。據國際足球總會 (FIFA) 數據，2014 年巴西主辦世界盃的花費為 22 億美元，並獲得了 48 億美元收入。

本屆 2018 年世界盃將在俄羅斯舉辦，2022 年預定舉辦地為卡達。2026 年主辦權的爭奪，除了美、加、墨陣營之外，摩洛哥也已表達申辦意願，並得到眾多國家的支持。據摩洛哥足球協會的說法，除了非洲及中東國家之外，法國計畫支持摩洛哥，本屆主辦國俄羅斯也將支持。

今年 6 月 13 日的國際足總大會，預定投票決定最後的舉辦地點，將有超過 200 個代表團有權投票。

美國曾在 1994 年主辦過世界盃，墨西哥則在 1986 年主辦，美國隊今年並未打進最後 32 強。