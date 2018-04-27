〈景氣燈號〉經濟保持溫和成長 3月續亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 3 月景氣對策信號綜合判斷分數 23 分，較上月 24 分，減少 1 分，燈號續呈綠燈，為 2 月來連續 2 顆綠燈；國發會指出，雖然領先指標下跌，但同時指標持續上升且增幅擴大，顯示當前國內經濟保持溫和成長。

國發會表示，展望今年，全球經濟成長及世界貿易量擴張都加速，可望挹注出口動能，但美中貿易摩擦升溫、金融市場波動及地緣政治風險等不確定因素，仍須密切關注。

內需方面，半導體領導廠商持續在國內擴大新世代先進製程投資，加上政府積極改善投資環境，國際大廠紛紛表示將來台設立研發據點，還有政府積極落實前瞻基礎建設及推動各項產業創新發展計畫等，帶動國內投資擴增。

國發會認為，受惠國內景氣回溫、就業市場持續改善下，可望推升民眾所得水準及消費力。根據各主要機構最新預測，今年國內經濟前景仍審慎樂觀，且密切注意全球經濟不確定因素。

3 月景氣對策信號較 2 月減少 1 分，9 項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，增加 1 分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，製造業銷售量指數由綠燈轉為黃藍燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號不變。

貨幣總計數 M1B 變動率由上月 4.0% 增為 5.3%，燈號續為黃藍燈；股價指數變動率由上月 10.8% 增為 11.3%，燈號續呈綠燈； 工業生產指數變動率由上月下修值 5.7% 減為 5.3%，燈號仍為綠燈；非農業部門就業人數變動率由上月 0.69% 增為 0.97%，燈號續為黃藍燈。

海關出口值變動率由上月 2.1% 增為 11.5%，燈號由黃藍燈轉呈綠燈；機械及電機設備進口值變動率由上月上修值 10.8% 減為 2.1%，燈號由黃紅燈轉為綠燈；製造業銷售量指數變動率由上月下修值 4.9% 減為 2.3%，燈號由綠燈轉呈黃藍燈。

批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月 3.5% 增為 4.1%，燈號續為黃藍燈；製造業營業氣候測驗點：由上月下修值 98.2 點增為 100.1 點，燈號續為綠燈。

領先指標不含趨勢指數為 100.90，較上月下降 0.17%， 7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括核發建照面積，及實質半導體設備進口值；其餘 5 項則較上月下滑，分別為外銷訂單指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B，以及股價指數。

同時指標不含趨勢指數為 102.05，較上月上升 0.12%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括電力 (企業) 總用電量、工業生產指數、非農業部門就業人數，及批發、零售及餐飲業營業額；其餘 3 項：實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數，以及實質海關出口值較上月下滑。

落後指標不含趨勢指數為 100.78，較上月上升 0.15%； 6 個構成項目經去除長期趨勢後，5 項較上月上升，分別為：製造業單位產出勞動成本指數、製造業存貨率、金融業隔夜拆款利率、全體貨幣機構放款與投資，及失業率；其餘 1 項工業及服務業受僱員工人數則較上月下滑。