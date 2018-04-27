回應油品案二審宣判 頂新稱魏家人感到十分遺憾、將上訴

針對台中高等法院今 (27) 日改判頂新前董事長魏應充判刑 15 年，頂新集團也發出聲明表示，針對這結果，感到十分遺憾。而魏家人也已經在第一時間得知判決結果，感到非常心疼且不捨。同時強調將會提請上訴。頂新集團指出，台中高分院宣判說明同時證實頂新製油的油脂不是回收油、地溝油，更非來自病死豬隻，當初錯誤的謠言攻擊在今日宣判得到澄清。至於原料油脂檢驗數據上的科學見解與專家證人的認知有很大差距，且法律對於產品油脂的規範不能用於原料油脂，況且頂新油脂的成品油脂完全符合國家規範，律師團會強烈針對此點提請上訴。



頂新集團表示，頂新製油從越南進口的原料油脂，確實屬於食用等級的原料，在進口到台灣之前，已經經過越南當地第三方公證單位檢驗確認屬於食用等級，而在進入台灣的時候，又再經過食藥署以食用油標準抽查檢驗合格，核發輸入許可證，完全符合國家的法令，絕無攙偽、假冒，更沒有危害人體健康或詐欺消費者的情形。



頂新集團指出，本案審理期間，台中高等法院於 2017 年透過外交部的正式司法互助途徑取得越南官方正式回函表示，頂新製油自越南進口原料油脂時，均已取得 Vinacontrol 公司出具可供人食用的公證報告，而 Vinacontrol 公司對於油脂所採行的檢驗標準，包括重金屬、微生物、食品添加物、生物與化學污染等標準，經過精準檢驗後，確認大幸福公司出口給頂新製油的原料油，確實屬於食用等級之原料油，可供人食用，再次釐清過往外界錯誤的認知，證實頂新製油的清白，但此次判決似未審酌此份有利的證據，實屬不解，更令人無法接受。



至於律師團會在正式收到判決文書後，研議提起上訴，爭取清白。魏家人也都有全力爭取清白的決心，並積極尋求各種司法救濟的行動。



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