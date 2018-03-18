味全蘇守斌：市場Real Food潮流驅動需求 蛋品供應將倍增

包括大成 (1210-TW)、卜蜂 (1215-TW) 兩大在台飼料及食品業者積極在擴大蛋品及肉品加工規模，而味全 (1201-TW) 轉投資的品牌蛋「木崗高品質雞蛋」預計今年的供應量預計也將由每日 10 萬顆倍增到 20 萬顆的規模。

在此一食品業、飼料業者積極擴大在難以進口替代的蛋品市場擴張動作下，味全執行長蘇守斌指出，主要在於市場對於「Real Food」(天然食材) 進一步需求的潮流，同時，對於品牌重視程度也在大幅提高。

味全轉投資台南福頂公司的持股比例在 37%，生產「木崗高品質雞蛋」全數交由味全行銷，在味全本身在食品冷藏鏈的優勢，產品除以德國進口設備處理之外，全數的冷藏運銷，蘇守斌說，預計今年的供應量預計也將由每日 10 萬顆倍增到 20 萬顆的規模，目前擬訂的中程擴產目標供應為每日 50 萬顆。

在目前全台雞蛋市場規模達約 2000-2200 萬顆，大成將投資超過 1 億元在彰化興建旗艦級的洗選蛋廠，將擴大蛋品一條龍布局，預期 2018 年在產能與銷售增加下，大成集團蛋品事成長可望提高 20-30%。

大成在蛋品市場的布局從飼料、蛋雞養殖、洗選廠，再延伸至蛋品、液蛋，更推出自有品牌蛋品打入零售通路，以一條龍管理模式確保食安。目前大成旗下在嘉義有 3 個蛋廠，也有 3 個洗選場，目前大成規劃將在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，將引進國際最新的設備。

卜蜂董事長鄭武樾。(鉅亨網記者張欽發攝)

2016 年也投資台灣兩大蛋雞場牧大蛋品、菁山開發成立瑞牧食品及瑞福食品，產品並以「古早蛋」品牌行銷，卜蜂董事長鄭武樾明白指出，卜蜂在肉品加工及蛋雞養殖事業也都將繼續擴大，主要以符合現代家庭生活型態對於「即食」的需求。

卜蜂去年全年財報，營收及獲利同創歷史新高，稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元，而對於去年盈餘分派，將另召開董事會敲定，法人預估，卜蜂每股股利配發，將由每股 3 元起跳。