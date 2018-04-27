恒興黃金(02303-HK)：金山金礦一季度産金量20242盎司 環比增約17%

恒興黃金(02303-HK)公告稱，公司全資擁有運營的金山金礦于2018年第一季度共破碎并處理礦石量約1,106,398噸，較上年同期增長18%。金山金礦的産金量為20,242盎司(相當于約650.8公斤)，與2017年第四季度相比增長約17%。

公司增加京西巴拉克礦區以及寬溝礦區的剝離量，為其未來採礦做好準備。随着剝離量的增加，2018年第一季度的剝離費用較2017年同期大幅上漲。因此2018年第一季度包含所有的産金成本(營運現金成本加折舊攤銷)為每克人民币158.8元。(按2018年3月31日1美元兌人民币6.3071元的匯率計算，相當于每盎司782.9美元)。

如此前公告所述，金川礦業向廈門仲裁委員會提出對上海傑弗朗機械設備有限公司(“傑弗朗”)的仲裁申請。仲裁庭于2018年2月22日作出最後裁決，裁定傑弗朗向金川礦業返還設備款人民币1,153萬元以及向金川礦業支付律師費人民币40萬元。公司目前正在就該裁決申請執行。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)