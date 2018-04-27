創業家推出「好吃廚房」短片 首季直播營收季增四成

看好美食新食力，創業家 (8477) 旗下好吃市集宣布，將以影音內容搶佔眼球商機，4 月起於好吃市集粉絲專頁正式宣告「好吃廚房」開張，將透過 60 秒左右的短影片搭配好吃市集的生鮮料理教民眾簡單出好菜，好吃廚房「好吃、好玩、好簡單」三訴求，有望成為下一波成長引擎。創業家兄弟共同創辦人廖家欣指出，整體行銷操作上，過去以極大化的流量為首要考量，今年起我們將流量集客堆升用戶黏著度列為新課題，於社群上切入自製短影音的內容將成為我們緊抓消費者的第一步，期望以「內容」作為緊抓黏著度的成長引擎。



創業家表示，積極投入直播市場，延續 2017 年「滑行的眼球商機」策略，2018 年更深化影音傳播的推播，以「精緻化」、「生活化」加強直播影片效益，帶動第一季直播節目於 App 上的營收較上季成長 40%。



好吃市集觀察，牛排於站內銷量每年以倍數成長，2017 年牛排總銷量較 2016 年成長 1.4 倍，今年第一季較去年同期銷量也穩定的成長 1.5 倍，因此，以大數據瞄準牛排商機推出「好吃牛排節」活動，其中，好吃廚房影片中所示範的厚切牛排，在播出後周銷量更大幅成長超過 2 倍，短影片有望成為今年的引流新利器。







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