創業家結盟夠麻吉 聯手打造升級版宅配購物頻道

創業家兄弟 (8477-TW) 旗下生活市集與 GOMAJI 夠麻吉 (8472-TW) 今 (16) 日宣布簽約結盟，由合作取代競爭，夠麻吉原有的宅配購物版圖將與生活市集管理分工，聯手打造升級版 GOMAJI 宅配購物頻道，預計 6 月登場。

創業家總經理郭家齊表示，近年來電商市場的成長力強勁，然而競爭也越來越激烈，透過結盟力量可更確保競爭力提升。

創業家說明，雙方簽約合作後，宅配購物的頻道轉由生活市集管理，未來生活市集將全權負責管理頻道上的商品營運和金流，可增加採購的議價能力，而生活市集的 6000 款商品也會同步上架，藉此接觸到夠麻吉的會員擴大銷售觸角，雙方採分潤方式共享合作成果，至於夠麻吉將更專注在原本的餐飲、旅遊專長上。

過去生活市集與夠麻吉宅配購物頻道都是聚焦少數熱銷商品，用大量銷售帶來的議價能力創造低價優勢，郭家齊看好，雙方結合商品採購和系統端的資源後，將創造更強的議價能力，相信會對其他競爭對手形成不小壓力。

創業家今年將策略聯盟列為發展重要戰略，年初透過與社群團購網 ihergo 愛合購合作，將全站近 6000 款商品進駐愛合購網站；此外，與全家合作搶攻冷凍食品商機，成功推升生鮮網購的買氣，推升第 1 季合併營收達 12.7 億元，年增 52%，並創單季新高。

而夠麻吉行銷長吳維豪則指出，未來將積極提升旅遊頻道服務，除原本的旅遊住宿券、休息券、溫泉券和門票，也將與約 4500 家飯和民宿合作，提供線上訂房平台，訴求提供在地客服、有開立憑據的安心訂房服務，與國際訂房網搶市。

夠麻吉是全台最大的 O2O 新創公司，在激烈競爭的電商市場中，今年第 1 季合併營收為 1.1 億元，年減 13.31%，單季罕見衰退逾 1 成，夠麻吉期藉由與其他同業的策略結盟，在自家平台提供更多元的服務。

創業家股價日 K 線圖。