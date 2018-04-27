〈聯發科法說〉Q2手機晶片出貨帶動 營收估增12-20% 毛利率也上揚

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(27)日召開線上法說，執行長蔡力行指出，第 2 季受到行動運算平台出貨成長帶動，營收估較第 1 季成長 12-20%，毛利率估 36.5-39.5%，中間數為 38%，也較第 1 季增加。

蔡力行指出，第 2 季成長動能來自行動運算平台，手機加上平板晶片出貨量達 9000 萬套至 1 億套，行動運算平台營收比重將拉升，成長率可望優於其他平台產品。

蔡力行強調，手機廠陸續推出新智慧型手機，有助聯發科晶片出貨，加上聯發科目前新出貨的晶片，都是搭載較高毛利率的數據機，可帶動整體毛利率表現。

蔡力行指出，目前毛利率預估先看到第 2 季，全年仍維持 37-39% 目標，以此來看下半年單季將有不錯表現，法人估單季不排除可見到 40% 水準。

在各產品線部分，蔡力行強調，中長期策略要從行動通訊、傳統消費電子領域外，往物聯網、車用電子、ASIC 晶片等產品布局，提供更高價值服務，同時聯發科也將往跨平台方向走，也就是同一個平台可同時支援智慧型手機、智慧電視、物聯網與自動駕駛等產品需求，結合軟硬體優化性能，讓終端產品有更多價值。

聯發科第 1 季行動運算平台營收比重為 30-35%，成長型產品營收比重為 30-35%，其餘是成熟型產品，其中行動運算平台中，智慧型手機市占率與毛利率都在提升中，P60 晶片也獲得一線廠採用，出貨動能看俏，終端產品將在第 2 季問世。

成長型產品第 1 季是傳統淡季，不過第 2 季季節性回溫，加上消費性 ASIC 出貨成長性看俏，另外聯發科還有高速傳輸晶片等，子公司立錡開發的電源晶片也打入 SSD 領域，並將在第 2 季進入量產，物聯網晶片也獲得智慧冰箱、顯示器等產品採用，最近更與微軟合作推解決方案，預計第 3 季量產。

蔡力行強調，成長型產品上半年可望有 2 位數成長幅度，下半年由於去年基期較高，因此成長率收斂，但全年成長型產品營收仍有 2 位數的增幅，維持強勁表現。

成熟型產品部分，近期中國大陸商務部核准與晨星的合併案，預計 2019 年 1 月 1 日兩家正式合併，而聯發科也將成立新事業群，整合雙方資源，共同搶攻市場。

另外聯發科也加快新產品布局，包含 AI、ASIC、車用電子、物聯網等相關產品，蔡力行強調，將很快可以有營收貢獻。