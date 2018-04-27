歷史性兩韓高峰會日韓股市早盤同步走高

眾所矚目的兩韓高峰會今（27）日於韓國時間上午 9 點 30 分登場，北韓領導人金正恩抵達板門店，由南韓總統文在寅親自迎接，由於美股開高再加上外界預期歷史性的文金會將帶來正面效應，因此韓股早盤漲逾 1%，日股早盤也漲 0.7%。

兩韓高峰會今日舉行，這是南北韓分裂後第三次領導人高峰會。不過卻是金正恩的首次外交，除了是他個人，同時也是北韓領導人第一次踏入南韓土地。而文金會一早，兩人在握手、接受小朋友獻花後，由穿著朝鮮傳統服飾的工作人員引導下，步行前往會場「和平之家」（Peace House）。

在下午議程開始前，文在寅和金正恩將在軍事分界線聯手種下一株樹，由於文金會僅部分對外公開，因此外界認為雙方可能討論到的議題包括朝鮮半島非核化、改善兩韓關係、正式簽署韓戰和平條約。預料今日晚宴後，兩韓將宣布聯合聲明。

針對兩韓高峰會，外界樂觀看待，認為將減少地域性衝突，可望帶來正面效應。因此今日早盤，日韓股市同步走高，其中韓股早盤最高漲逾 1%，日股也漲 0.7%，目前漲勢稍稍收斂。至於陸股則是一片綠油油，早盤甚至跌逾 1%，至於港股早盤稍有壓回，目前在盤上震盪。

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