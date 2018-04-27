加拿大經濟是未爆彈？債務大增還售出所有黃金

雖然其他央行一直忙於增加黃金儲備，但加拿大在 2016 年卻賣掉了所有的黃金儲備量，加拿大銀行在全球 100 個主要央行排名吊車尾。
中央銀行出售黃金是早有的事，但歷史顯示這往往效果不佳。1999 年，當黃金價格低至每盎司 282.40 美元時，英國賣出了一半的黃金儲備量，價值約 65 億美元，出售則籌集了 35 億美元。
但到 2007 年，黃金價格已上漲到每盎司 675.00 美元，而英國損失了超過 20 億英鎊。這場金融災難被稱為「Brown's Bottom」，而加拿大似乎正在追隨它的腳步。
《ZeroHedge》報導，由於全球許多不確定因素，如美聯準會 (Fed) 的升息訊號、Fed 的資產負債表縮表行為、全球總債務繼續上升、家庭債務增加、經濟成長乏力、通膨上升、地緣政治風險加劇等，加拿大的黃金出售可能會產生嚴重後果。
在這個法定貨幣時代，許多人都忘記了黃金的價值，同時也從未停止過作為可靠價值的儲備。黃金是一種相對流動的貨幣（或商品），也是交易量最大的貨幣（或商品）之一。
據加拿大金融部高級經濟學家 Morneau 稱，黃金出售的原因是存儲黃金的成本，及黃金回報不佳所導致。這似乎是一種奇怪的邏輯，因為自 2000 年以來黃金的表現超過了 S&P 500 指數。黃金的價格從 2000 年的每盎司 272 美元水位漲至今天的 1,300 美元水位。
正如前美聯準會主席格林斯潘所提道，黃金仍然是世界上最終的付款方式。法定貨幣在極端情況下不被任何人接受。黃金總是會被接受。
自 2010 年以來，中央銀行一直是黃金的大買主。尤其是俄羅斯和中國，但其他大多數央行也紛紛效仿。另一方面，加拿大現在已加入安哥拉、伯利茲、和湯加等發展中國家，表現沒有黃金儲備的姿態。加拿大是否會走向災難？
加拿大目前在 IMF 的儲備量為 10.412 兆美元，使其在該組織中的票數為 2.26%。它已經減少了 12 億美元的儲備量。隨著黃金的出售，加拿大正在大大降低其在 IMF 的投票權。在出售其黃金之後，加拿大的市場債務已經超過 1 兆美元，成為歷史性的里程碑。
這些債務主要是由於加拿大央行寬鬆的貸款政策，使借款門檻降低。加拿大目前的債務上限為 1.168 兆美元，預計議會將在不久的將來增加這一上限。據政府宣稱，它擁有借貸再融資其龐大的債務。但加拿大家庭債務現在已達 GDP 的 101%。
具有諷刺意味的是，加拿大目前的經濟增長率為 3%（2017 年）也是 6 年來的最高點，許多經濟學家預計這情況將持續下去。然而，這種樂觀主義是誤導，因目前加拿大的政府赤字為 180 億美元。 2017 年優秀企業信貸總額也達到 8,030 億美元的歷史新高。
此外，加拿大正面臨抵押貸款泡沫，屋主原本的貸款利率較低，但在升息的狀況下發現給付貸款相對的難，而買主也開始減少。