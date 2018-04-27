加拿大經濟是未爆彈？債務大增還售出所有黃金

雖然其他央行一直忙於增加黃金儲備，但加拿大在 2016 年卻賣掉了所有的黃金儲備量，加拿大銀行在全球 100 個主要央行排名吊車尾。

中央銀行出售黃金是早有的事，但歷史顯示這往往效果不佳。1999 年，當黃金價格低至每盎司 282.40 美元時，英國賣出了一半的黃金儲備量，價值約 65 億美元，出售則籌集了 35 億美元。

但到 2007 年，黃金價格已上漲到每盎司 675.00 美元，而英國損失了超過 20 億英鎊。這場金融災難被稱為「Brown's Bottom」，而加拿大似乎正在追隨它的腳步。

主要國家之黃金儲備 紫：俄羅斯 綠：中國 黃：印度 紅：加拿大 藍：英國 圖片來源：gold.org

《ZeroHedge》報導，由於全球許多不確定因素，如美聯準會 (Fed) 的升息訊號、Fed 的資產負債表縮表行為、全球總債務繼續上升、家庭債務增加、經濟成長乏力、通膨上升、地緣政治風險加劇等，加拿大的黃金出售可能會產生嚴重後果。

在這個法定貨幣時代，許多人都忘記了黃金的價值，同時也從未停止過作為可靠價值的儲備。黃金是一種相對流動的貨幣（或商品），也是交易量最大的貨幣（或商品）之一。

據加拿大金融部高級經濟學家 Morneau 稱，黃金出售的原因是存儲黃金的成本，及黃金回報不佳所導致。這似乎是一種奇怪的邏輯，因為自 2000 年以來黃金的表現超過了 S&P 500 指數。黃金的價格從 2000 年的每盎司 272 美元水位漲至今天的 1,300 美元水位。

正如前美聯準會主席格林斯潘所提道，黃金仍然是世界上最終的付款方式。法定貨幣在極端情況下不被任何人接受。黃金總是會被接受。

自 2010 年以來，中央銀行一直是黃金的大買主。尤其是俄羅斯和中國，但其他大多數央行也紛紛效仿。另一方面，加拿大現在已加入安哥拉、伯利茲、和湯加等發展中國家，表現沒有黃金儲備的姿態。加拿大是否會走向災難？

加拿大目前在 IMF 的儲備量為 10.412 兆美元，使其在該組織中的票數為 2.26%。它已經減少了 12 億美元的儲備量。隨著黃金的出售，加拿大正在大大降低其在 IMF 的投票權。在出售其黃金之後，加拿大的市場債務已經超過 1 兆美元，成為歷史性的里程碑。

這些債務主要是由於加拿大央行寬鬆的貸款政策，使借款門檻降低。加拿大目前的債務上限為 1.168 兆美元，預計議會將在不久的將來增加這一上限。據政府宣稱，它擁有借貸再融資其龐大的債務。但加拿大家庭債務現在已達 GDP 的 101%。

加拿大黃金儲備量 / 圖：Zerohedge

具有諷刺意味的是，加拿大目前的經濟增長率為 3%（2017 年）也是 6 年來的最高點，許多經濟學家預計這情況將持續下去。然而，這種樂觀主義是誤導，因目前加拿大的政府赤字為 180 億美元。 2017 年優秀企業信貸總額也達到 8,030 億美元的歷史新高。

此外，加拿大正面臨抵押貸款泡沫，屋主原本的貸款利率較低，但在升息的狀況下發現給付貸款相對的難，而買主也開始減少。