美國股市近來賣壓加重 元凶竟無關經濟基本面

根據 MarketWatch 分析報導，華爾街近來波動加劇，原因不外擔憂貿易政策，債券殖利率上升，及通貨膨脹上升。

然而另外一項與經濟基本面無關的因素，也可能導致了股市近來的疲弱走勢，並使得道瓊與 S&P 500 約二年來首度落入回檔修正領域。這項因素難以量化，因為投資人看不到，也感受不到。

美國大型企業正處於回購自家股票的 "封鎖期 (blackout period)"，亦即在季報公布前一個月，大多企業與內部人員禁止回購自家股票。這使得股市缺少了一股買盤。近來，交易量異常偏低，即使在大幅波動的日子裡，亦復如此，封鎖期可能是幕後原因。

波士頓合夥公司分析師穆蘭尼 (Michael Mullaney) 說：「股票處在封鎖期，影響重大。這意味一項需求不復存在。當封鎖期結束，股價未再度上漲，則意味可能有其他因素讓投資人無意買進。」

近來的走勢顯示，封鎖期正巧遇上股市跌勢。這並非 2018 年的第一次，2 月初，封鎖期亦是導致跌勢加劇的因素。

高盛銀行於 2 月發布報告指出：「股市疲弱，正值回購股票封鎖期，可能加速了跌勢。由於企業正是美國股票需求的最大來源，在封鎖期，股票的報酬率通常較低，波動較大。」

儘管如此，在非封鎖期，股市跌勢未必能夠得救。在回檔修正期間，熱絡的回購自家股票計畫，對股價的表現，依舊少有影響。