中國石化2018年一季度淨利潤193億元

北京 2018 年 4 月 26 日電 / 美通社 / -- 中國石油化工股份有限公司（以下簡稱「中國石化」或「本公司」）（香港交易所股票代碼：00386；上海證券交易所股票代碼：600028；紐約股票交易所存托股份代碼：SNP）今日公佈截至 2018 年 3 月 31 日未經審計之一季度業績。



業績要點：



按國際財務報告準則，一季度本公司實現經營收益爲人民幣 292.18 億元，同比增長 14.9%；歸屬於本公司股東淨利潤爲人民幣 193.06 億元，同比增長 12.3%；基本每股收益爲人民幣 0.159 元，同比增長 12.0%。



按中國企業會計準則，一季度本公司營業收入爲人民幣 6212.51 億元，同比增長 6.7%；歸屬於母公司股東淨利潤爲人民幣 187.70 億元，同比增長 12.8%；基本每股收益爲人民幣 0.155 元，同比增長 13.1%。



一季度公司維持穩健財務狀况。按照國際財務報告準則，期末現金及現金等價物爲人民幣 1297.88 億元。報告期末，公司資産負債率爲 44.3%。







業績回顧：



2018 年一季度，世界經濟逐步復蘇，中國經濟延續了穩中向好的發展態勢，國內生産總值 (GDP) 增長 6.8%。國際原油價格窄幅震蕩小幅攀升。期內，本公司堅持質量第一、效益優先，以深化供給側結構性改革爲主綫，聚焦提質增效升級，貫徹「改革、管理、創新、發展」工作方針，著力降成本、拓市場、調結構、抓改革、强基礎，統籌推進各方面工作，實現了良好的經營業績。







勘探及開發業務：



本公司持續推進油氣高效勘探和效益開發。在勘探方面，四川盆地川東北地區、塔里木盆地順北地區勘探取得新進展；開展深層、常壓、新層系頁岩氣勘探開發攻關，威榮頁岩氣田勘探取得新發現。在開發方面，加快原油商業儲量評價落實，加快推進原油、天然氣新區産能建設，持續推進天然氣滾動勘探與氣藏評價。一季度油氣當量産量 111.33 百萬桶，其中境內原油産量同比增長 1.3%，天然氣産量同比增長 0.6%。勘探及開發板塊經營虧損人民幣 3.18 億元，同比大幅减虧人民幣 54.46 億元。







煉油業務：



本公司全面優化生産組織運行，積極調整産品結構，增産汽油和航空煤油，高附加值産品産量進一步提高，柴汽比降至 1.06；認真落實成品油質量升級工作，保障高品質油品供應；優化原油採購和資源配置，加强成本控制。一季度，本公司原油加工量同比增長 2.1%，成品油産量同比增長 2.6%，其中汽油同比增長 4.7%，煤油同比增長 8.6%，柴油同比降低 1.7%。煉油板塊經營收益爲人民幣 190.07 億元。







營銷及分銷業務：



面對市場競爭加劇的形勢，本公司積極應對市場和環境變化，充分發揮一體化和營銷網絡優勢，統籌內外部資源，優化資源配置，增强差异化服務能力，保持了境內成品油經營總量和零售規模的持續增長；完善加油（氣）站網絡，推進加油站環保治理，持續優化改造成品油儲運設施，提升營銷網絡優勢；進一步推動油非深度融合，完善自有品牌商品體系，加快綜合服務體建設，非油品業務規模效益保持高速增長。一季度，成品油總經銷量 4,721 萬噸，其中境內成品油總經銷量 4,335 萬噸，同比增長 3.4%。非油品業務收入爲人民幣 87.26 億元，同比增長 21.8%。營銷及分銷板塊經營收益爲人民幣 89.25 億元。







化工業務：



本公司深化産品結構優化，以客戶需求爲導向，多産適銷對路和高附加值産品；深化原料結構優化，降低原料成本；加大高附加值新産品的研發、生産和推廣力度，合成纖維差別化率達到 89.8%，合成樹脂新産品和專用料比例達到 63.0%。加大市場開拓力度，推動精細化工營銷和精准服務。一季度，本公司乙烯産量 299.5 萬噸，同比增長 1.8%；化工産品經營總量 2,045.8 萬噸，同比增長 10.0%。化工板塊經營收益爲人民幣 84.52 億元。







資本支出：



本公司一季度資本支出人民幣 64.14 億元，其中勘探及開發板塊資本支出人民幣 15.97 億元，主要用於頁岩氣、華北杭錦旗天然氣、順北原油産能建設，推進文 23 儲氣庫、川氣東送管道增壓工程二期、新氣管道一期及境外油氣項目建設等；煉油板塊資本支出人民幣 12.69 億元，主要用於中科煉化基地建設，鎮海、茂名、天津等煉油結構調整，推進汽柴油國 VI 質量升級項目建設；營銷及分銷板塊資本支出人民幣 22.73 億元，主要用於加油（氣）站挖潜改造，湛江 - 北海、荊門 - 襄陽等成品油管道及油庫倉儲設施建設，以及安全環保專項工作；化工板塊資本支出人民幣 11.58 億元，主要用於中科煉化基地、海南高效環保芳烴（二期）及其他資源綜合利用和産品結構調整等項目建設；總部及其他資本支出人民幣 1.17 億元，主要用於科研裝置及信息化項目建設。



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