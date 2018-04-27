愛奇藝發布IPO後首份財報：一季度總收入增長57% 淨虧損同比收窄

赴美上市一個月後，北京時間4 月27 日，中國在線娛樂公司愛奇藝發布了截至3月31日的2018財年第一季度未經審計財報。報告顯示，愛奇藝第一季度總營收為人民币49億元(約合7.776億美元)，同比增長57%;淨虧損為人民币3.957億元(約合6310萬美元)，相比之下去年同期的淨虧損為人民币11億元。這是愛奇藝赴美IPO(首次公開招股)後發布的首份財報。

截止一季度末，會員服務收入為21億元人民币(3.34億美元)，同比增長67%。這部分增長的主要動力來自于 2018 年第一季度内推出的一系列優質内容節目，特别是綜藝節目，以及春節期間推出的一系列舉措。

在線廣告服務收入為21億元人民币(3.37億美元)，同比增長52%。這部分增長主要因為自制内容增加所帶來的品牌廣告業務變現效率的提升，以及信息流廣告業務的快速增長。

内容分發收入為2.67億元人民币(4250萬美元)，同比增長44%。增長主要來自于2018年第一季度内分銷給外部合作夥伴的幾部主要網劇。其他收入為4.05億元人民币(6460萬美金)，同比增長51%。

報告期内，研發費用為3.87億元人民币(6170萬美元)，同比增長44%，增長主要由于研發人員數量的增加。截至2018年3月31日，公司持有現金，現金等價物和短期投資為8.96億元人民币(1.43億美元)。

財報中，愛奇藝對下一季度業績進行了展望，預計在2018年第二季度，愛奇藝的總收入介于58億元人民币(9.24億美金)和60.4億元人民币(9.63億美元)之間，同比增長在42%和48%之間。該展望隻代表基于當前情況的初步預測，不排除今後有調整的可能。

來源：騰訊一線

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