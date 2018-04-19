李嘉誠父子再砸1.3億掃進長實 平均買入價66.65元

長實 (1113-HK) 主席李嘉誠及副主席兼董事總經理李澤鉅再出手以李嘉誠基金會名義進場增持長實。繼 4 月 10 日至 13 日連續 4 日增持長實之後，再於 4 月 16 日及 17 日增持長實共 195.75 萬股，總代價逾 1.3 億元 (港元，下同)，每股平均買入價為 66.65 元。連同上周的增持行動，涉及金額累計已超過 7.4 億元。

在連番增持之下，長實股價持續向好，昨 (18) 日收盤報 68.05 元，升 1.9%。至於同系的長和 (0001-HK) 亦受到追捧，收盤報 92 元，升 1.8%。

長實股價

長和股價

《星島日報》報導，李嘉誠基金會在 4 月 10 日開始掃入長實股份，在過去 6 個交易日從不間斷，合共買入 1117 萬股，期間持股量由 31.42% 增至 31.72%。平均增持價大約在 66 元至 67 元之間。

上一輪增持行動是在 2015 年 6 月，當時長和系剛完成大重組，重新上市的長實獲 2 次增持股份，涉及 8000 多萬元。相比之下，這個月的多次增持行動涉及規模大得多。

在李嘉誠上月宣布退休之後，長實以至長和的股價走勢低迷。市場人士估計，李嘉誠基金會近期連番增持，主要是長實股價已太低，以及籍此增強投資者對集團的信心。