李嘉誠擬進軍加拿大地產 傳長實砸44億競投多倫多地皮

香港首富李嘉誠旗下長實 (1113-HK) 擬進軍加拿大地產業。根據加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail) 報導，商業航機及私人飛機製造商龐巴迪 (Bombardier) 擬出售多倫多西北地區的 Downsview 廠房連附近土地，入標者包括長實及當地發展商共 3 個財團。

地皮估值約 1.53 億加元 (約 9.42 億港元)，當中有競投者出價逾 7 億加元 (約 43.6 億港元)。若長實最終中標，這將為李嘉誠首度以長實名義，進軍加拿大地產業務。

次龐巴迪出售的多倫多地皮佔地 1.5 平方公里，原為美國波音公司用地。現時龐巴迪主要用作組裝私人飛機，該幅土地更附有長度達 2100 公尺的跑道。土地所在距離多倫多市中心約 13 公里，現址只能夠用作工廠或寫字樓。

(圖：香港明報)

《環球郵報》的報導指出，這次除長實參與競投外，多倫多地產商 Great Gulf and Dream Unlimited Corp，以及以蒙特利爾為基地的聯邦公共服務部門養老金計劃機構 PSP 投資，而且 3 名投資者均希望取得市政府批准，重新規劃部分土地，可改為用於興建包含寫字樓、住宅及零售用途的項目。因應多倫多市缺乏土地供住宅及寫字樓用途，龐巴迪該幅鄰近鐵路沿線的土地，吸引不少財團留意。

此前，該幅土地亦獲 Avro Bourdeau Aerospace Corp 垂青，並曾出價 8 億加元 (49.8 億港元) 競購，甚至提出保留飛機生產設施，但是被拒絕。

當地媒體此前報導，龐巴迪曾經找加拿大道明銀行，安排出售該幅廠地借此減債，並準備將生產設施移往多倫多皮爾遜國際機場附近。

不過《環球郵報》指出，這次出售或引來工會反對，原因是有 3600 份職位會受到影響，同時一旦土地重新規劃，將放寬高度限制。

香港《明報》報導，這在這次長實競購龐巴迪的地皮之前，李嘉誠旗下的長實、長和 (0001-HK)、電能實業 (0006-HK)、長江基建 (1038-HK) 及長江生命 (0775-HK)，均有在加拿大經營業務，涵蓋基建、能源及醫藥 3 大行業。若然長實這次落實中標龐巴迪地皮項目，更將有望成為李嘉誠以長實名義，首度進軍加拿大的地產市場。