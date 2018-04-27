文金會中場休息 金正恩回北韓午餐 能否無核化下午場分曉

「文金會」今 (27) 日上午場會談結束，金正恩和南韓青瓦台秘書室長任鍾晳握手後乘車離開，穿越軍事分界線回到北韓用午餐。此次峰會能否將「無核化」寫入協議，下午場才能見分曉。

上午 11:15，南韓青瓦台國民溝通首席尹永燦召開記者會，發表兩位元首歷史性會面的原因以及非公開的對話內容。他表示，兩位元首稍早在軍事分界線兩側初次會面時，文在寅說，「我什麼時候才能跨過這條線呢？」金正恩回應，「那麼現在過來看看吧？」接著拉過文在寅踏上北韓領土。

在歡迎儀式上，文在寅向金正恩說，如果金正恩到青瓦台，一定可以讓他看到更好的表演，金正恩也表示，只要文在寅邀請，他隨時願意去青瓦台。

金正恩直言，北韓的交通目前還不夠便利，無法邀請文在寅到北韓，「聽參加平昌冬奧的人們說，南韓的 KTX(高速鐵路) 真的很方便，我們也會變的更加進步，再邀請總統來。」

金正恩並提到，希望從現在開始經常與文在寅見面，「不要再回到原點，一起創造更美好的世界。」

尹永燦指出，上午場會談氣氛非常融洽，不時傳來笑聲，文在寅也對金正恩胞妹金與正說，她現在南韓的「明星」，金與正因此雙頰泛紅。

上午場會談結論部分畫面公開。《星島日報》報導，金正恩表示，我們應該有一個積極的會議，也應該有決心一起前進。如果我們能夠齊心協力，那麼這失去的 11 年 (對上一次南北韓高峰會在 2007 年) 就能彌補。

他指，如果我們可以敞開心扉說話、能從這次會議中取得積極的成果，那將是一件好事，我相信我們能夠開創一個新的開始。

文在寅則回應，春天正在南韓蔓延，我相信我們的會面對我們所有人來說都是非常重要的，這當然意味着我們肩膀上的負擔很重。

他說：「金主席是歷史上第一次穿越軍事分界線的人，讓分界線不再是分裂的象徵，而是和平的象徵。金主席做出了勇敢和大膽的決定，讓我十分敬佩。」

4 月 27 日南北韓高峰會登場，北韓領導人金正恩跨過北緯 38 度線與南韓總統文在寅現身板門店，2 人的世紀握手與走紅毯的畫面為朝鮮半島寫下歷史性一刻。不過，此次峰會能否將「無核化」寫入協議，備受世界關注。

這次是南韓和北韓舉行三次首腦會談，首次是南韓時任總統金大中與北韓已故領袖金正日，於 2000 年在平壤會面；第二次是南韓時任總統盧武鉉與金正日於 2007 年會晤。這次則是北韓現任領袖金正恩首度與南韓總統文在寅展開歷史性會面。