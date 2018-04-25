中芯發優先股籌52億彈藥 備戰中美科技貿易戰

加強「彈藥」備戰中美科技貿易戰，中芯國際 (0981-HK) 宣布分別向 2 名主要股東大唐電信科技產業及國家集成電路基金，發行優先股及永久次級可換股證券，合共籌約 51.63 億元 (港元，下同)，將用作擴充產能及一般公司用途。

《星島日報》報導，根據協議，大唐認購中芯約 6152.65 萬股優先股，國家集成電路則認購約 5705.4 萬股，分別佔中芯經擴大後股本約 1.23% 及 1.14%。每股認購價為 10.65 元，較中芯上周五 (20 日) 收盤價 10.64 元高 0.09%，大唐及國家集成電路應付代價分別約 6.55 億元及 6.08 億元。

另外，中芯亦向大唐及國家集成電路，分別發行 2 億及 3 億美元 (約 15.6 億及 23.4 億港元) 的永久次級可換股證券。以初步換股價每股 12.78 元計，大唐可兌換約 1.22 億股中芯股份，國家集成電路可兌換 1.83 億股，分別佔經擴大後股本約 2.42% 及 3.58%，分派率均為 2%。

完成發行優先股後，假設 2 名股東未有兌換股份，大唐持股將比例由 16.18% 增至 17.02%，國家集成電路持股由 15.01% 增至 15.78%；若 2 名股東全數兌換股份，持股比例將擴至 18.33% 及 18.3%。

中芯表示，這次認購事項有助加強集團與股東之間的關係，並為集團提供額外資金來源。

中芯國際昨 (24) 日股價先漲後跌，收報 10.32 元，逆市微跌 0.19%。