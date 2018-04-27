海通證券(06837-HK)擬配售16億A股募集200億人民幣

海通證券(06837-HK)公布，董事會已批准建議根據一般性授權非公開發行A股，將向不超過10名特定對象發行不超過16.18億股A股，預計募集資金總額不超過200億元人民幣，惟仍須待股東會通過。配售股份佔經擴大已發行A股股本的約16.67%及經擴大已發行股本總額的約12.34%。

發行對象的範圍包括，符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)，以及其他境內法人投資者、自然人等。建議非公開發行A股採取向特定對象非公開發行的方式進行，公司將在本次發行獲得中國證監會核准文件的有效期內擇機發行。

該公司稱，集資淨額擬全部用於增加資本金，補充營運資金，擴大公司業務規模，提升市場競爭力和抗風險能力。

董事會認為，建議非公開發行A股有利於公司擴大資本規模、夯實資本實力，抓住資本市場以及證券行業的發展機遇，構建差異化競爭優勢，提高風險抵禦能力，能夠為公司在日趨激烈的競爭中贏得戰略先機。

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