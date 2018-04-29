〈觀察〉中國禁廢令反成供給側改革 聚酯今年可望有好年冬

中國是全球回收物進口大國，包括回收寶特瓶也是中國重要進口產品之一，不過今年初中國宣布禁止回收物進口，讓回收聚酯粒的供給大減，中國廠商必須採用原生聚酯粒來填補供給缺口，也使得今年的聚酯市場有機會出現一個好年冬。

紡織跟鋼鐵一樣，因為中國產能大增，使得中國對於產業報價具有話語權，因此當中國去年在鋼鐵產業大力進行供給側改革，削減不良產品產能，就讓全球鋼市出現一波反彈，鋼廠營運也隨之大幅好轉。

如今這樣的供給側改革也來到紡織產業，雖然跟鋼鐵業的改革方式略有差異，不過不變的是，聚酯供給同樣出現減少。由於聚酯產品在回收之後，可以重複再利用，因此回收原料成為不少廠商重要的原料供應來源，但是中國宣布禁廢令，不再從國外進口回收寶特瓶，使得聚酯頓失回收原料來源，廠商被迫向聚酯廠直接購買原生聚酯粒，讓今年的聚酯報價連續走揚。

另外一個觀察指標，則是寶特瓶用的瓶用酯粒報價，因為供給產能過剩，使得報價常常在廠商生產成本之下，每公斤平均接單價格幾乎都比廠商成本還要低個 0.5-1 元，等於廠商每接單 1 公噸，大概就要虧個 500-1000 元，以一家單月產能 5000 公噸的廠商，光是瓶用酯粒一個月就要虧損 50 萬元，但是為了維持基本營運需求，廠商也只能接單，再靠紡用酯粒的獲利來填補。

不過今年狀況不同了，據了解，瓶用酯粒的成本約為每公斤 4-4.5 元，目前廠商接單價格已經來到每公斤 7 元，換言之，瓶用酯粒今年不但不會虧錢，反倒還能挹注獲利，一般預估，這樣的景況還可以維持約 2 年。