銀華基金稱重點關注中國混改背景下的高端裝備等行業投資

中國第三批國有企業混合所有制改革試點企業名單將公布，銀華混改紅利基金擬任基金經理賁興振日前表示，看好混改背景下高端裝備、5G、軍工信息化、醫藥、新能源汽車等行業投資機會；具備競爭優勢但受制於公司體制導致優勢無法完全發揮的國企標的值得重點布局。

他在一小型媒體討論會指出，還有兩類投資方向也值得關注：本身機制靈活、具備競爭優勢但受限於資源導致業務開拓受到一定壓制且有望或已經得到國有資本助力的民企；已經在一定程度上實現混改的國企，包括激勵機制改善或引入民企資本的國企。

「首先賺公司治理、機制改善帶來的經營層面主營業績增長的錢，如果有事件的催化，錦上添花。」賁興振稱，這一輪混改投資與上一輪國企改革主題炒作不同，更多的是自下而上挖掘未來成長性變化的優質標的，精選優勢行業的龍頭公司。

他並提到，上一輪2013年到2015年國企改革投資，央企改革試點公司和地方國企的一些殼公司有很好的表現，但在市場有波動時回撤也較大，因此要在追求超額收益同時嚴控凈值回撤，並關註混改給公司治理、產業升級、機制變革、資本助力和長期激勵及管理改善帶來的核心競爭力，以及公司當期和未來主營業務的增長兌現。

賁興振分析，從以往來看，混改預期到落地的過程是股價持續上漲的階段，A股估值經常把短期事件的影響放大，但是在目前的經濟環境和背景下，應當動態評估公司成長預期，在股價上漲的過程中重點關註主營增長，看重估值和業績的匹配。

自去年首批央企混改試點方案批覆至今，混合所有制改革迎來周年時刻，目前市場上有20多只國企改革相關主題基金，賁興振強調本次發行的銀華混改紅利更關註上市公司內在價值預期的變化，不只是事件驅動機會。

他並指出，今年的市場環境波動較大，當前正處在風險偏好較低的水平，北上資金最近持續凈流入，可以積極樂觀，”我們通過設立發起式基金，在市場情緒過度反應悲觀預期時，給市場增強信心。”

國家發改委新聞發言人嚴鵬程近日表示，第三批國企混合所有制改革試點企業共31家，其中，10家中央企業下屬企業已有九家報送試點方案，正在研究批覆；21家地方國有企業試點企業中，已有10家試點方案得到省(區)政府批覆，其余11家企業正在履行報批程序。

(路透北京4月26日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)