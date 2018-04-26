〈旺宏法說〉Q1獲利年增8倍 每股賺1.06元 創歷年同期新高

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開線上法說，並公布第 1 季財報，受到淡季因素影響，稅後純益 18.82 億元，較去年同期大增 8.29 倍，每股稅後純益 1.06 元，第 1 季營收、純益與 EPS 均創歷年同期新高。旺宏表示，第 1 季雖為傳統淡季，但整體而言淡季不淡。

旺宏第 1 季合併營收 90.61 億元，季減 14%，年增 37%，毛利率 42%，季減 1 個百分點，年增 15 個百分點，營益率 22%，季減 3 個百分點，年增 16 個百分點；稅後純益 18.82 億元，季減 27%，年增 8.29 倍，每股稅後純益 1.06 元，季減 27%，但較去年同期大增 7.83 倍。

旺宏副總經理葉沛甫表示，第 1 季毛利率較上季稍微減少 1 個百分點，主要是受匯損影響，但數字並不大，整體而言，今年第 1 季營運表現呈現淡季不淡態勢。

從各產品別銷售額來看，旺宏第 1 季以 NOR Flash 出貨營收占比最高、達 44%，NAND Flash 出貨占營收 26%，而 ROM(唯讀式記憶體) 則是占 22%。其中，今年主力產品線的 NAND Flash 營收除季增 1 成外，更較去年同期大幅成長 2.36 倍。

NOR Flash 雖為最大產品線，受到季節性因素影響，營收季減 21%，但年增 5%，旺宏董事長吳敏求指出，由於中國今年開出新產能，在低容量與低品質產品市場面臨很大的競爭，因此轉而專注高品質與高容量產品，雖然出貨量減少，但總容量卻增加，未來將更專注於高容量產品。

針對 ROM 表現，旺宏董事長吳敏求表示，第 1 季大於 64Gb 容量產品占整體 ROM 營收 57%，表現優於預期，與去年同期相較之下也大幅成長 33%。