日商日東紡將以溢價10% 公開收購逾3成建榮工業股權

金寶電子 (2312-TW) 持股 12.53% 的玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 獲日商大廠日東紡 (（NITTO BOSEKI）看上，將以溢價 10%，公開收購建榮工業最高達 35.22% 的股權，換算金額約 7.55 億元。

依日東紡公司官方發布的此一公開收購建榮工業股權案，如加上建榮最大法人股東創祐投資出售移轉 14.88% 的建榮股權給日東紡，將使日東紡最高對建榮的持股到 50.1% 而過半。

依日東紡公司官方發布的訊息指出，將在 4 月 30 日至 6 月 14 日以每股 11 元的價格收購建榮工業股權，最低為 31.5%，最高為 35.22%。而日東紡表示，主要在看上台灣發展 5G 通訊電子原材料的有利條件。

看準電子級玻纖布需求，日本大廠日東紡（NITTO BOSEKI）擬將入主建榮（5340），4/30 起以每股 11 元在市場公開收購建榮股權至今年 6 月 14 日為止，估計投入約 7.55 億元。

建榮工業去年財務報表，營收 15.22 億元，毛利率 15%，稅後純益 1.22 億元，創近 13 年新高，年增 6.01 倍，每股稅後純益 0.63 元。

在全球 5G 通訊的競爭下，台灣的優勢近期被日商看好，日本日立化成 (Hitachi Chemical) 日前宣布，將投資約 75 億日圓在台灣設立子公司，並於廠區內興建 PCB 用高性能積層材料 (CCL)，主要用於 5G、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、人工智慧 (AI) 等用途應用， 日本日立化成在台的新投資，預計 2020 年 4 月開始進行量產，